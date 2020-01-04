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В допинг-пробе французской фигуристки обнаружили кокаин
Французская фигуристка Лорин Лекавалье провалила допинг-тестирование. Издание L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции, сообщает, что в ее крови был обнаружен кокаин, сообщает ЗВЕЗДА.
Спортсменке 23 года, она выступает в одиночном виде фигурного катания. Лекавалье является чемпионкой Франции 2017 года.
Известно, что фигуристка перестала принимать участие в соревнованиях с конца сентября 2019 года. Она была заявлена на выступления на этапах Гран-при во Франции и России, но отказалась приехать, сославшись на медицинские показания.
Кроме того, в конце 2019 года Лекавалье пропустила чемпионат Франции, а также не стала участвовать в отборе на первенство Европы.
tvzvezda.ru
Категории: чп и криминал, спорт
Ключевые слова: Франция, допинг, фигуристка
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