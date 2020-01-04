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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори
В пятницу в Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори.
По словам главы Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Саулюса Чаплинскаса, эти опасным заболеванием заразился мужчина сорока лет с небольшим.
"Ситуация с его прививками неизвестна, но по количеству антител можно сделать вывод, что он был привит только одной прививочной дозой и иммунитет у него не сформировался", – сказал BNS С. Чаплинскас.
Он также отметил, что заразившийся корью мужчина в последнее время из Литвы не выезжал.
По данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД, в прошлом году корью переболели 834 человека, из которых 196 детей и 638 взрослых. Больше всего заболевших было в Каунасском и Вильнюсском уездах.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: инфекция, заболевание, корь
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