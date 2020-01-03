Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедский порт готовы импортировать нефть для Беларуси 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Беларусь ввязалась в конфликт с Россией по поводу импорта российской нефти, Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт говорят, что готовы транспортировать нефть для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.



Глава занимающейся погрузками белорусских нефтепродуктов компании Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис говорит, что терминал готов импортировать нефть для Беларуси.



"Решает клиент, а мы только предоставляем услуги. Готовы ли мы? Да, мы готовы, и технологически, и физически, но это не наше решение", – сказал Д. Шилянскис BNS.



Чтобы сделать деятельность терминала более гибкой, Klaipedos nafta инвестировала в его развитие в последние три с половиной года почти 45 млн евро", – после того, как были установлены новые резервуары, предприятие может принимать и сырую нефть. В связи с тем, что Беларусь ввязалась в конфликт с Россией по поводу импорта российской нефти, Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт говорят, что готовы транспортировать нефть для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.Глава занимающейся погрузками белорусских нефтепродуктов компании Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис говорит, что терминал готов импортировать нефть для Беларуси."Решает клиент, а мы только предоставляем услуги. Готовы ли мы? Да, мы готовы, и технологически, и физически, но это не наше решение", – сказал Д. Шилянскис BNS.Чтобы сделать деятельность терминала более гибкой, Klaipedos nafta инвестировала в его развитие в последние три с половиной года почти 45 млн евро", – после того, как были установлены новые резервуары, предприятие может принимать и сырую нефть. Глава Дирекции Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что у порта есть опыт транспортировки нефти в Беларусь.



"У нас есть опыт транспортировки сырой нефти в Беларусь (...). Из Ирана был импортирован один танкер с сырой нефтью, но выбор у Беларуси тоже большой", – сказал А. Друнгилас BNS.



Глава предприятия грузовых перевозок LG Cargo Литовских железных дорог Эгидиюс Лазаускас также говорит, что предприятие готово возить нефть в Беларусь.



"Различные ситуации создают различные возможности. На самом деле эта идея не нова, год назад такая партия была импортирована через Клайпедский порт, терминал Klaipedos nafta. Технологически этот процесс отработан и в этой связи мы не видим проблем с перевалкой какого-то потока обратно в Беларусь", – сказал BNS Э. Лазаускас.



Беларусь импортирует из России около 18 млн тонн нефти в год. Глава LG Cargo признает, что реально через Литву можно было бы транспортировать до 3 млн тонн.



"Можно ли было бы перевозить 18 млн тонн? Видимо, нет, но мы за последние 10 лет транспортировали различные объемы, было и полтора миллиона, было и около трех миллионов тонн перевезено в Клайпеду", – сказал он.



Если Беларусь действительно направила бы импорт нефти через страны Балтии, то этот поток должны были бы разделить между собой все морские порты восточного побережья, полагает Э. Лазаускас.



О возможности импортировать нефть через порты Балтийских стран и Польши белорусский президент Александр Лукашенко говорит уже не первый раз.



Lietuvos gelezinkeliai и порт говорят, что контакт с Беларусью на предмет вероятного импорта нефти через Клайпеду поддерживается постоянно.



По словам Д. Шилянскиса, речь об этом шла с Беларусью и до начала новых разногласий между Москвой и Минском по импорту нефти.



"Речь об этом идет независимо то того, имеет ли место сегодняшняя ситуация, или ее не было (...) Мы и говорили, и говорим, и всегда говорим, что можем (импортировать нефть через терминал – BNS)", – сказал Д. Шилянскис.



Э. Лазаускас говорит, что последний раз с белорусами довелось общаться три месяца назад.



"Доводилось общаться раньше, месяца три назад. Они ездили и к нашим коллегам в Латвию, тоже пытались понять, какие там возможности", – сказал глава LG Cargo.



"Эти консультации были, только для того, чтобы начать транспортировку, должны быть присланы заявки на определенное количество вагонов. Пока мы их не видели", – добавил он.



Э. Лазаускас объясняет, что время от подачи заявки до перевозки реальных грузов небольшое – обычно от одной до двух недель.



"А теперь если (грузы – ред.) следуют в нашу сторону (из Беларуси в Клайпеду – BNS), то и столько времени не нужно, там все очень гибко", – подчеркнул он.



Между тем А. Друнгилас отмечает, что разногласия об импорте нефти и газа между Россией и Беларусью возникают постоянно.



"Это не новый случай, были и блокады, и ограничения. Это всегда сказывается и на рынке, и на потребителях. Но они всегда договаривались", – сказал представитель порта.



По его словам, вопрос импорта нефти политический, но Беларуси выгоднее всего импортировать нефть из России.



"Это политический вопрос. У Беларуси есть альтернативы, но все они дороже и они невыгодны (...). Конечно, зависит от цены, по которой продает Россия, но затраты на транспортировку однозначно намного выше, если везти морем", – сказал А. Друнгилас. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии