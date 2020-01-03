Кравчук заявил о трех Украинах с разной ДНК

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK, сообщает РИА Новости.
Бывший глава государства уверен, что страна не может объединиться, потому что интересы разных ее частей расходятся.
"Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — сказал Кравчук.
Савченко с ним не согласилась. Она выразила мнение, что "ДНК крови" у украинцев все-таки одинаковая.
"Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов", — пояснила экс-депутат Рады.
Кравчук в ответ на это заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.
"А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов", — пояснил бывший глава государства.
Тогда Савченко возразила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами. Однако Кравчук напомнил ей, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны.
"Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов", — пояснила экс-депутат Рады.
Кравчук в ответ на это заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.
"А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов", — пояснил бывший глава государства.
Тогда Савченко возразила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами. Однако Кравчук напомнил ей, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны.