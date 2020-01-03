Кравчук заявил о трех Украинах с разной ДНК 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото



Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK, сообщает



Бывший глава государства уверен, что страна не может объединиться, потому что интересы разных ее частей расходятся.



"Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — сказал Кравчук. Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK, сообщает РИА Новости Бывший глава государства уверен, что страна не может объединиться, потому что интересы разных ее частей расходятся."Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — сказал Кравчук. Савченко с ним не согласилась. Она выразила мнение, что "ДНК крови" у украинцев все-таки одинаковая.



"Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов", — пояснила экс-депутат Рады.



Кравчук в ответ на это заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.



"А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов", — пояснил бывший глава государства.



Тогда Савченко возразила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами. Однако Кравчук напомнил ей, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны. РИА Новости Категории: политика, общество, история Ключевые слова: фашизм, население, днк, генетика, Кравчук География: Украина — статья прочитана 140 раз Комментарии