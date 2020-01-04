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Школьные каникулы начались с поездки в Москву





С 21 по 24 декабря группа учеников русских школ Клайпеды вместе со своими родителями, бабушками и просто друзьями отправилась в Москву.

Несмотря на нелёгкое прохождение границы, группа из литовского города благополучно добралась до Москвы и с отличным настроением отправилась на всевозможные экскурсии и мероприятия, которые для клайпедчан организовала московская туристическая фирма «Open Space».

Мы посетили Оружейную палату, Кремль и его соборы, также была проведена ознакомительная экскурсия по городу, в парк Зарядье и многое другое. Мы увидели поистине сказочную новогоднюю Москву. Такое великолепие не везде можно увидеть. Сказочные туннели, огромные светящиеся шары, ёлки по всему городу… Весёлые лица москвичей и гостей города, праздничная музыка…
Трудно найти слова, которые опишут всю эту красоту. Чтобы понять, это надо увидеть самому.

Экскурсия была с литературным акцентом, поэтому, кроме музея А.С.Пушкина на Арбате, мы побывали и в музее Л.Н.Толстого в Хамовниках.

Было интересно и познавательно ознакомиться с местами, где жили и работали великие русские писатели, послушать рассказы экскурсоводов об их жизни, увидеть собственными глазами и прикоснуться к тем предметам домашнего обихода, к которым прикасались руки этих маститых писателей.





Между экскурсиями и прогулками по празднично украшенной Москве мы посетили великолепный концерт Детского сводного хора России, Ларисы Долиной, Дмитрия Маликова и певцов Большого театра в Государственном Кремлевском дворце.

Сказать, что концерт понравился – это ничего не сказать. Впечатлений от этого концерта хватит на многие годы, как у детей, так и у взрослых.

Огромная благодарность сотрудникам «Open Space» и Шуклиной Тамаре Викторовне, которая каждый год организовывает такие поездки для русскоязычных (и не только) жителей Клайпеды, чтобы мы могли сами увидеть, как живут и чем дышат наши соседи из огромной России.

Будем ждать новых поездок!

Наталья РЕПИНА, специально для «Обзора»
Категории: в России, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: поездка, Клайпеда, каникулы
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 4 января, 12:00

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