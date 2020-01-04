Борьба за ледники 🔊 Воспроизвести



Изменение климата превращает Арктику в цель геополитических интересов. Речь идет о сырье, торговых путях и военных базах.



Гренландия остается Гренландией, она не станет новым штатом США. Дипломатически неуклюже и неудачно озвученное американским президентом Дональдом Трампом желание выкупить Гренландию и присовокупить ее к территории США привлекло внимание всего мира как в геополитическом отношении, так и в аспекте климатической политики. Взаимообусловленность этих двух факторов косвенно признал даже сам нынешний президент США. Хотя, будучи одним из самых знаменитых скептиков в области глобального изменения климата, он ни словом не упомянул о катастрофических последствиях изменения климата для Арктики и связанных с этим геополитических изменениях. Изменение климата превращает Арктику в цель геополитических интересов. Речь идет о сырье, торговых путях и военных базах.Гренландия остается Гренландией, она не станет новым штатом США. Дипломатически неуклюже и неудачно озвученное американским президентом Дональдом Трампом желание выкупить Гренландию и присовокупить ее к территории США привлекло внимание всего мира как в геополитическом отношении, так и в аспекте климатической политики. Взаимообусловленность этих двух факторов косвенно признал даже сам нынешний президент США. Хотя, будучи одним из самых знаменитых скептиков в области глобального изменения климата, он ни словом не упомянул о катастрофических последствиях изменения климата для Арктики и связанных с этим геополитических изменениях.



Из-за таяния снега и льда некогда скованные мерзлотой территории, хранящие в себе предположительно различные полезные ископаемые, становятся доступными, и вокруг них разгораются страсти



В случае с Арктикой необходимо еще упомянуть и научную концепцию критических факторов изменения климата. Длительное время в науке исходили из линейных, медленно разворачивающихся изменений. Но теперь стало ясно, что неуклонно нарастающие процессы таяния обусловливают на фоне глобального потепления скачкообразные, необратимые и экстремальные события и еще более ускоряют этот процесс. К тому же из-за таяния снега и льда становятся доступными некогда скованные мерзлотой территории или возникают новые массивы суши, хранящие в себе предположительно различные полезные ископаемые, и вокруг них уже сегодня разгораются страсти.



Помимо катастрофического ущерба для климата таяние льдов и на море скорее всего приведет к тому, что уже через 20 лет появятся такие новые, свободные ото льда в летние месяцы морские судоходные маршруты, как Северный морской путь или морской путь вдоль северного побережья Америки. Из-за этого прибрежным государствам придется принять новые решения по вопросам морского права и распределения прибрежных территорий на двустороннем и международном уровне и утвердить их. И здесь важно, чтобы и в Арктике нашли свое применение общепризнанные международные рамочные законодательные нормы, в частности, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. Необходимо сохранить действующие положения судоходного права и правила транзитного прохождения судов.



В таком случае расстояние по морю между Европой и Азией могло бы сократиться на 40 процентов, что вызывает дополнительный экономический и политический интерес не только у государств, расположенных на побережье Арктики, но и у Китая и других европейских стран. Из-за упомянутых выше изменений в Арктике одновременно возникнут новые территории, что уже сегодня ведет к постановке дополнительных вопросов относительно суверенитета, в том числе в аспекте обороны и безопасности. Поэтому на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на протяжении нескольких лет поднимается новый тематический блок, связанный с Арктикой.



Европейская внешняя политика отреагировала на научные выводы о двойных темпах роста температуры в Арктике еще в 2018 году. Европейский совет впервые принял решение по вопросу о климатической дипломатии, а Европейский парламент внес законопроект по тому же вопросу. Финляндия, председательствующая в данный момент в Совете ЕС, потребовала принятия максимально возможных мер по защите климата и устойчивому развитию Арктики, которые должны стать органической составной частью активной внутренней и внешней европейской политики по вопросу Арктики.



Существующие внешнеполитические структуры, в частности, Арктический совет, или успешное до сих пор сотрудничество стран, расположенных на арктическом побережье, в области защиты климата и окружающей среды уходят своими корнями в существовавшие ранее форматы времен холодной войны. Необходимо при любых обстоятельствах сохранить и укрепить существующие институции. В состав Арктического совета входят в качестве прибрежных государств Канада, США, Россия, Королевство Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция, а его деятельность в настоящий момент продолжает оставаться примером хорошо работающего механизма мультилатерализма. Ввиду большой заинтересованности Китая в распространении своего Шелкового пути на арктическое пространство и его участия уже на нынешнем этапе в реализации инфраструктурных проектов в Арктике он по праву получил статус наблюдателя и должен стать участником процессов принятия решений.



Правильно и важно также то, что в процессе выработки европейской внешней политики по вопросу Арктики учитываются и интересы коренных этнических групп, проживающих в этом регионе



Правильно и важно также то, что в процессе выработки европейской внешней политики по вопросу Арктики учитываются и интересы коренных этнических групп, проживающих в этом регионе. В связи с изменением климата и возникающими тенденциями развития уже сегодня частично под угрозой оказались их материальные и культурные жизненные устои. Поэтому вполне логичной представляется ориентация международной политики в вопросе Арктики на 17 целей устойчивого развития в рамках повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также на интересы местного населения с учетом дальнейшего развития и изменения этого региона. Необходимо сохранить право на свободу, здоровый образ жизни и самоопределение коренного населения Арктики.



Нынешнее федеральное правительство Германии по праву смотрит на Арктику как на регион все более ускоряющихся изменений, значение которого для международного сообщества в геоэкологическом, геополитическом и геоэкономическом отношении постоянно растет из-за глобального потепления и стремительного ускорения таяния льдов. По этой причине в августе 2019 года Германия выработала основные внешнеполитические принципы по Арктике, в которых заявила о своем желании взять повышенную ответственность за Арктический регион и обеспечение его устойчивого развития. Это хорошо вписывается в нынешнюю внешнеполитическую стратегию ФРГ, которая с января 2019 года является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел во вступительном слове по случаю представления рабочего направления «климатическая дипломатия» затронул вопрос Арктики.



Как бы ни было важно подготовиться к потенциальным геополитическим изменениям в Арктике, все же нам следовало бы сконцентрировать свое внимание на защите климата в этом регионе



Сможет ли Федеральное правительство Германии реализовать желанную цель по предотвращению какой бы то ни было милитаризации Арктики, или же время для выполнения этой задачи практически истекло, покажет время. Но этот вопрос нуждается в срочной дискуссии.



Еще одним важным требованием Федерального правительства является юридически обязательное урегулирование вопроса разведки и добычи полезных ископаемых, отвечающее самым высоким экологическим стандартам и содержащее эталонные положения, касающиеся нанесения экологического ущерба и ответственности за это. Остается надеяться, что во время своего председательствования в Совете ЕС во второй половине 2020 года Германия, несмотря на вероятность существования во всем мире конфликтов и кризисов, сделает одним из внешнеполитических приоритетов повестки дня Евросоюза климатическую дипломатию, в частности, касательно Арктики.



Как бы ни было важно подготовиться к потенциальным геополитическим изменениям в Арктике, все же нам следовало бы сконцентрировать свое внимание на защите климата в этом регионе. В частности, нужны более быстрые и энергичные совместные действия по уменьшению твердых частиц сажи, которые из-за растущего судоходного движения, увеличения добычи сырья и лесных пожаров уже сегодня усиливают эффект таяния ледников. Какими могут быть последствия изменения климата для Арктики и всего мира и какие цепочки взаимосвязанных явлений они могут породить, сегодня остается еще неизвестным. Поэтому необходимы обязательные политические гарантии осуществления международного научного сотрудничества – краеугольного камня международной климатической дипломатии, – которому не препятствовали бы новые территориальные притязания любого рода.



Кроме того, само по себе комплексное значение Арктики свидетельствует о необходимости создания наряду с дипломатическими службами стран – членов ЕС действенного структурного подразделения внутри все еще формирующейся Европейской службы внешних связей. Это требование Европейского парламента, выдвинутое в его первом отчете по климатической дипломатии в 2018 году, должно быть наконец воплощено в жизнь новой Европейской комиссией. Это могло бы превратить Европу в ведущий континент мира по вопросам защиты климата.



Автор: Арне Литц Берлин



Арне Литц (Arne Lietz) в 2014 - 2019 гг. был депутатом Европейского парламента. В качестве бывшего члена Комитета по иностранным делам, Комитета по развитию и Подкомитета по безопасности и обороне он продолжает работать над достижением 17 целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Арне Литц – инициатор и соавтор инициативного отчета Европейского парламента по приоритетным инициативам для швейной отрасли. для издания Однако фактическое положение вещей довольно драматично, как это снова продемонстрировал специальный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) о состоянии океанов и криосферы Земли, опубликованный в сентябре 2019 года. Особенно остро изменение климата ощущает именно Арктика, где по сравнению с глобальными среднестатистическими показателями температура выросла в два раза. В отчете говорится, что согласно перспективным прогнозам в течение всего XXI столетия и далее ледниковые щиты в Гренландии и Арктике будут таять ускоряющимися темпами. Вследствие этого во всем мире продолжится подъем уровня воды в морях, что повлечет за собой еще большее обострение и без того экстремальных погодных условий. К тому же повышение температуры в арктическом регионе приведет к ускоренному таянию в областях вечной мерзлоты и обусловит еще более интенсивные выбросы в атмосферу парниковых газов, в частности, диоксида углерода и еще более опасного метана.В случае с Арктикой необходимо еще упомянуть и научную концепцию критических факторов изменения климата. Длительное время в науке исходили из линейных, медленно разворачивающихся изменений. Но теперь стало ясно, что неуклонно нарастающие процессы таяния обусловливают на фоне глобального потепления скачкообразные, необратимые и экстремальные события и еще более ускоряют этот процесс. К тому же из-за таяния снега и льда становятся доступными некогда скованные мерзлотой территории или возникают новые массивы суши, хранящие в себе предположительно различные полезные ископаемые, и вокруг них уже сегодня разгораются страсти.Помимо катастрофического ущерба для климата таяние льдов и на море скорее всего приведет к тому, что уже через 20 лет появятся такие новые, свободные ото льда в летние месяцы морские судоходные маршруты, как Северный морской путь или морской путь вдоль северного побережья Америки. Из-за этого прибрежным государствам придется принять новые решения по вопросам морского права и распределения прибрежных территорий на двустороннем и международном уровне и утвердить их. И здесь важно, чтобы и в Арктике нашли свое применение общепризнанные международные рамочные законодательные нормы, в частности, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. Необходимо сохранить действующие положения судоходного права и правила транзитного прохождения судов.В таком случае расстояние по морю между Европой и Азией могло бы сократиться на 40 процентов, что вызывает дополнительный экономический и политический интерес не только у государств, расположенных на побережье Арктики, но и у Китая и других европейских стран. Из-за упомянутых выше изменений в Арктике одновременно возникнут новые территории, что уже сегодня ведет к постановке дополнительных вопросов относительно суверенитета, в том числе в аспекте обороны и безопасности. Поэтому на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на протяжении нескольких лет поднимается новый тематический блок, связанный с Арктикой.Европейская внешняя политика отреагировала на научные выводы о двойных темпах роста температуры в Арктике еще в 2018 году. Европейский совет впервые принял решение по вопросу о климатической дипломатии, а Европейский парламент внес законопроект по тому же вопросу. Финляндия, председательствующая в данный момент в Совете ЕС, потребовала принятия максимально возможных мер по защите климата и устойчивому развитию Арктики, которые должны стать органической составной частью активной внутренней и внешней европейской политики по вопросу Арктики.Существующие внешнеполитические структуры, в частности, Арктический совет, или успешное до сих пор сотрудничество стран, расположенных на арктическом побережье, в области защиты климата и окружающей среды уходят своими корнями в существовавшие ранее форматы времен холодной войны. Необходимо при любых обстоятельствах сохранить и укрепить существующие институции. В состав Арктического совета входят в качестве прибрежных государств Канада, США, Россия, Королевство Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция, а его деятельность в настоящий момент продолжает оставаться примером хорошо работающего механизма мультилатерализма. Ввиду большой заинтересованности Китая в распространении своего Шелкового пути на арктическое пространство и его участия уже на нынешнем этапе в реализации инфраструктурных проектов в Арктике он по праву получил статус наблюдателя и должен стать участником процессов принятия решений.Правильно и важно также то, что в процессе выработки европейской внешней политики по вопросу Арктики учитываются и интересы коренных этнических групп, проживающих в этом регионе. В связи с изменением климата и возникающими тенденциями развития уже сегодня частично под угрозой оказались их материальные и культурные жизненные устои. Поэтому вполне логичной представляется ориентация международной политики в вопросе Арктики на 17 целей устойчивого развития в рамках повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также на интересы местного населения с учетом дальнейшего развития и изменения этого региона. Необходимо сохранить право на свободу, здоровый образ жизни и самоопределение коренного населения Арктики.Нынешнее федеральное правительство Германии по праву смотрит на Арктику как на регион все более ускоряющихся изменений, значение которого для международного сообщества в геоэкологическом, геополитическом и геоэкономическом отношении постоянно растет из-за глобального потепления и стремительного ускорения таяния льдов. По этой причине в августе 2019 года Германия выработала основные внешнеполитические принципы по Арктике, в которых заявила о своем желании взять повышенную ответственность за Арктический регион и обеспечение его устойчивого развития. Это хорошо вписывается в нынешнюю внешнеполитическую стратегию ФРГ, которая с января 2019 года является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел во вступительном слове по случаю представления рабочего направления «климатическая дипломатия» затронул вопрос Арктики.Сможет ли Федеральное правительство Германии реализовать желанную цель по предотвращению какой бы то ни было милитаризации Арктики, или же время для выполнения этой задачи практически истекло, покажет время. Но этот вопрос нуждается в срочной дискуссии.Еще одним важным требованием Федерального правительства является юридически обязательное урегулирование вопроса разведки и добычи полезных ископаемых, отвечающее самым высоким экологическим стандартам и содержащее эталонные положения, касающиеся нанесения экологического ущерба и ответственности за это. Остается надеяться, что во время своего председательствования в Совете ЕС во второй половине 2020 года Германия, несмотря на вероятность существования во всем мире конфликтов и кризисов, сделает одним из внешнеполитических приоритетов повестки дня Евросоюза климатическую дипломатию, в частности, касательно Арктики.Как бы ни было важно подготовиться к потенциальным геополитическим изменениям в Арктике, все же нам следовало бы сконцентрировать свое внимание на защите климата в этом регионе. В частности, нужны более быстрые и энергичные совместные действия по уменьшению твердых частиц сажи, которые из-за растущего судоходного движения, увеличения добычи сырья и лесных пожаров уже сегодня усиливают эффект таяния ледников. Какими могут быть последствия изменения климата для Арктики и всего мира и какие цепочки взаимосвязанных явлений они могут породить, сегодня остается еще неизвестным. Поэтому необходимы обязательные политические гарантии осуществления международного научного сотрудничества – краеугольного камня международной климатической дипломатии, – которому не препятствовали бы новые территориальные притязания любого рода.Кроме того, само по себе комплексное значение Арктики свидетельствует о необходимости создания наряду с дипломатическими службами стран – членов ЕС действенного структурного подразделения внутри все еще формирующейся Европейской службы внешних связей. Это требование Европейского парламента, выдвинутое в его первом отчете по климатической дипломатии в 2018 году, должно быть наконец воплощено в жизнь новой Европейской комиссией. Это могло бы превратить Европу в ведущий континент мира по вопросам защиты климата.для издания IPG ipg-journal.io Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, США, туризм, планы, Арктика, освоение, ледоколы — статья прочитана 164 раза Комментарии