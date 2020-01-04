Фейковые лайки: дешево, доступно и опасно 🔊 Воспроизвести Символ общественного признания и одобрения в интернете - теперь по доступной цене.



Политики крупнейших партий Германии не чуждаются фейковых лайков.



Пара кликов и 80 евро - это все, что понадобилось Тане Кюне (Tanja Kühne), чтобы получить 500 дополнительных лайков на своей странице в Facebook. Кюне - директор дизайнерского агентства и председатель одной районной организации либеральной Свободной демократической партии (СвДП) на севере Германии. Чтобы стать популярнее в сети, она заплатила провайдерам сайта Paidlikes, который продает фейковые лайки в Facebook. На платформе работают так называемые "кликальщики" (clickworkers), которые на заказ усердно ставят лайки в соцсетях. Политики крупнейших партий Германии не чуждаются фейковых лайков. DW - о том, как работает глобальная индустрия интернет-манипуляций.Пара кликов и 80 евро - это все, что понадобилось Тане Кюне (Tanja Kühne), чтобы получить 500 дополнительных лайков на своей странице в Facebook. Кюне - директор дизайнерского агентства и председатель одной районной организации либеральной Свободной демократической партии (СвДП) на севере Германии. Чтобы стать популярнее в сети, она заплатила провайдерам сайта Paidlikes, который продает фейковые лайки в Facebook. На платформе работают так называемые "кликальщики" (clickworkers), которые на заказ усердно ставят лайки в соцсетях. Тане Кюне



СМИ разоблачили фейковые лайки немецких политиков



Тот факт, что Таня Кюне наряду с другими немцами - музыкантами, фитнес-тренерами и автопроизводителями - покупала фейковые лайки в интернете, выявили репортеры объединенной сети расследователей немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпаний NDR и WDR. По их данным, услугами Paidlikes пользовались немецкие политики всех крупнейших партий: 17 представителей консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), столько же либералов из СвДП, 14 политиков от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 11 правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ), и по три от "зеленых" и Левой партии.



Компания Paidlikes предлагает лайки за деньги



Эксперимент НATO выявил масштабы интернет-манипуляций



Проблема в том, что за этим стоит целая индустрия интернет-манипуляций, поясняет Себастьян Бэй, шведский эксперт по цифровым технологиям из East StratCom Task Force - оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям НАТО, базирующейся в Риге. StratCom не является частью командной структуры военного альянса, но консультирует НАТО. "Мы обнаружили компании по всему миру, которые зарабатывают на манипуляциях в соцсетях, - говорит Бэй, - в Европе, России, на Филиппинах, в Западной Африке".



Себастьян Бэй



Бизнес на интернет-манипуляциях чреват серьезными последствиями. "Представьте, что владелец закусочной покупает себе позитивные отзывы, а своим конкурентам - негативные. Это же просто мошенничество" - возмущается Бэй, добавляя, что такие техногиганты, как Google и Facebook, принимают недостаточно мер против подобных афер. Даже спустя четыре недели после эксперимента с покупкой манипуляций, четыре из пяти поддельные реакции продолжали оставаться онлайн и не были удалены владельцами платформ.



"Технически это не всегда просто", - говорит Бэй. По его словам, одним из признаков, по которым платформы могут выявлять онлайн-манипуляции, может быть подозрительно большое количество лайков с одного аккаунта или группы аккаунтов. "Однако сами компании недостаточно инвестируют в борьбу с этой проблемой", - считает эксперт.



Фейки угрожают демократии



Манипуляции в соцсетях опасны не только для экономики, говорит Бэй: "Если убедить алгоритм в том, что люди что-то активно смотрят, то этот контент выходит в тренды, и алгоритм покажет его еще большему количеству людей".



Правительства разных стран могут использовать такие манипуляции, чтобы влиять на политический дискурс в сети. "Таким образом можно заглушать голоса настоящих пользователей и раскручивать ненастоящих", - поясняет Бэй. "С помощью фейковых профилей можно создавать иллюзию подлинной дискуссии. И будет очень трудно понять, что из этого гомона правда, а что - фейки, и кто за ними стоит".



Если политический дискурс действительно манипулируется таким образом - это внушает тревогу, признает Таня Кюне. Сама она в будущем собирается держаться подальше от провайдеров манипуляций, подобных Paidlikes: "Я больше не буду пользоваться такими услугами. В том числе потому, что это все равно не приносит результата". В дальнейшем политик собирается вернуться к старым добрым технологиям - личным встречам и разговорам. "Нам бы всем не мешало об этом вспомнить", - говорит она. "Я много думала о том, почему так старалась стать популярнее в соцсетях," - говорит Кюне DW. "Я политик муниципального уровня, но на земельных выборах также конкурирую с профессиональными политиками". У них, как правило, есть целый отдел, который занимается соцсетями - ежедневно постит и новости в Facebook, и свежие фотографии в Instagram. "Это создает своего рода давление," - поясняет Кюне, добавляя, что "давишь в итоге и сам на себя, пытаясь приблизиться к неким заданным стандартам".Тот факт, что Таня Кюне наряду с другими немцами - музыкантами, фитнес-тренерами и автопроизводителями - покупала фейковые лайки в интернете, выявили репортеры объединенной сети расследователей немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпаний NDR и WDR. По их данным, услугами Paidlikes пользовались немецкие политики всех крупнейших партий: 17 представителей консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), столько же либералов из СвДП, 14 политиков от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 11 правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ), и по три от "зеленых" и Левой партии.Были ли заказчиками именно те, чьи страницы в соцсетях получили фейковые лайки, доподлинно неизвестно. В случае Тани Кюне это было так, однако многие политики отрицают, что платили провайдерам поддельных лайков. Не исключено, что они говорят правду. За лайки могли заплатить как сторонники политиков, так и их конкуренты - в надежде осквернить противника нелестной историей. Клики могли быть и отвлекающим маневром, чтобы завуалировать настоящие манипуляции. В чем вообще проблема использования политиками фейковых лайков?Проблема в том, что за этим стоит целая индустрия интернет-манипуляций, поясняет Себастьян Бэй, шведский эксперт по цифровым технологиям из East StratCom Task Force - оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям НАТО, базирующейся в Риге. StratCom не является частью командной структуры военного альянса, но консультирует НАТО. "Мы обнаружили компании по всему миру, которые зарабатывают на манипуляциях в соцсетях, - говорит Бэй, - в Европе, России, на Филиппинах, в Западной Африке".Бэя и его коллег в первую очередь беспокоит то, что манипуляции стали дешевыми и общедоступными. За 300 евро эксперты в качестве эксперимента смогли купить тысячи комментариев и фолловеров, десятки тысяч лайков и просмотров. "Сначала мы думали, что для этого нам нужно будет искать хакеров в самых темных уголках даркнета. Но все оказалось гораздо проще - поставщиков таких услуг можно найти в Google и Bing. Они даже рекламу дают в этих поисковиках".Бизнес на интернет-манипуляциях чреват серьезными последствиями. "Представьте, что владелец закусочной покупает себе позитивные отзывы, а своим конкурентам - негативные. Это же просто мошенничество" - возмущается Бэй, добавляя, что такие техногиганты, как Google и Facebook, принимают недостаточно мер против подобных афер. Даже спустя четыре недели после эксперимента с покупкой манипуляций, четыре из пяти поддельные реакции продолжали оставаться онлайн и не были удалены владельцами платформ."Технически это не всегда просто", - говорит Бэй. По его словам, одним из признаков, по которым платформы могут выявлять онлайн-манипуляции, может быть подозрительно большое количество лайков с одного аккаунта или группы аккаунтов. "Однако сами компании недостаточно инвестируют в борьбу с этой проблемой", - считает эксперт.Манипуляции в соцсетях опасны не только для экономики, говорит Бэй: "Если убедить алгоритм в том, что люди что-то активно смотрят, то этот контент выходит в тренды, и алгоритм покажет его еще большему количеству людей".Правительства разных стран могут использовать такие манипуляции, чтобы влиять на политический дискурс в сети. "Таким образом можно заглушать голоса настоящих пользователей и раскручивать ненастоящих", - поясняет Бэй. "С помощью фейковых профилей можно создавать иллюзию подлинной дискуссии. И будет очень трудно понять, что из этого гомона правда, а что - фейки, и кто за ними стоит".Если политический дискурс действительно манипулируется таким образом - это внушает тревогу, признает Таня Кюне. Сама она в будущем собирается держаться подальше от провайдеров манипуляций, подобных Paidlikes: "Я больше не буду пользоваться такими услугами. В том числе потому, что это все равно не приносит результата". В дальнейшем политик собирается вернуться к старым добрым технологиям - личным встречам и разговорам. "Нам бы всем не мешало об этом вспомнить", - говорит она. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: политики, СМИ, фейки — статья прочитана 153 раза Комментарии