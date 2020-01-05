Загрузка... Тамара Пулатова: «В Америке можно заработать деньги, но не уважение» 🔊 Воспроизвести



Каждый раз, когда её родители – артисты выступали на сцене театра, юная Тамара Пулатова с восхищением наблюдала за игрой своих родителей, представляя себя в сказочном мире. В итоге магия искусства очаровала её и любовь к сцене навсегда поселилась в её сердце. Она прочно связала своё будущее со сценой, которое было неразрывно с песней и с музыкой. С самого детства Тамара сильно отличалась от других детей своим характером и поведением.



Битва за искусство



Тамара Пулатова родилась в 1948 году в Самарканде. С раннего возраста она прикладывала много усилий, чтобы достичь намеченных целей и желаний. Окружающие всегда поражались смелости этой девочки. Её поступки были всегда неожиданными и непредсказуемыми. Она с таким блаженством пела песни знаменитых певцов того времени, что невольно на ум приходил один вопрос: как этот подросток, не имея специального образования, может так искусно петь? Тем не менее, она не хотела перечить своим родителям, хотя не раз пыталась поговорить с ними на тему своей будущей профессии, но всегда слышала в ответ решительное «нет». Каждый раз, когда её родители – артисты выступали на сцене театра, юная Тамара Пулатова с восхищением наблюдала за игрой своих родителей, представляя себя в сказочном мире. В итоге магия искусства очаровала её и любовь к сцене навсегда поселилась в её сердце. Она прочно связала своё будущее со сценой, которое было неразрывно с песней и с музыкой. С самого детства Тамара сильно отличалась от других детей своим характером и поведением.Тамара Пулатова родилась в 1948 году в Самарканде. С раннего возраста она прикладывала много усилий, чтобы достичь намеченных целей и желаний. Окружающие всегда поражались смелости этой девочки. Её поступки были всегда неожиданными и непредсказуемыми. Она с таким блаженством пела песни знаменитых певцов того времени, что невольно на ум приходил один вопрос: как этот подросток, не имея специального образования, может так искусно петь? Тем не менее, она не хотела перечить своим родителям, хотя не раз пыталась поговорить с ними на тему своей будущей профессии, но всегда слышала в ответ решительное «нет».



Путь в сторону Таджикистана



В 1969 году Тамара приехала в Таджикистан с надеждой, что здесь она сможет осуществить свои юношеские мечты, причём всё именно так и случилось. Услышав об уходе Лайло Шарифовой из ансамбля «Гульшан», она захотела испытать свой музыкальный талант, придя в этот ансамбль. Орифшо Орифов, художественный руководитель ансамбля, попросил Тамару спеть.



- «Я спела песню из творчества моей мамы, Фриды Мулокандовой. Затем меня попросили исполнить песню других таджикских певцов. Я подошла к Рано Голибовой, одной из известных в то время певиц страны, которая предложила мне спеть её песню. Жюри это высоко оценило, и меня приняли в ансамбль «Гульшан» в качестве певицы», - с улыбкой вспоминает Тамара Пулатова.



В то время в ансамбле «Гульшан» выступали две певицы - Рахима Шалоер и Махбуба Боирова. Тамара стала третьей певицей в составе ансамбля. Позже в ансамбль пришли другие молодые певцы, такие как Магфират Хамрокулова, Тоджиддин Мухиддинов, Мукаддас Набиева, Хурмо Ширинова, Баходур Нематов и Умар Зиеев.



В 1970 году, через год после начала своей деятельности в ансамбле, Тамара приняла участие в декаде искусства Таджикистана в Литве, а в 1976 году в декаде искусства Таджикистана в Кыргызстане и завоевала там несколько наград. Ансамбль «Гульшан» путешествовал с концертной программой по всем городам и районам страны. Даже для собирающих хлопок колхозников, которые первыми выполняли план по сбору хлопка, всегда организовывали концерт ансамбля «Гульшан».



Помимо исполнения групповых песен Тамара также занималась сольным пением. Её песни звучали на таджикском, узбекском, азербайджанском, русском и других языках. Самыми популярными были её азербайджанская песня "Чал-чал" и узбекская песня "Бахтиёр дустлар". Песня «Где же ты, счастье?», которую Тамара спела в дуэте с Орифшо Орифовым, завоевала сердца многих поклонников музыки. Песня Нукры Рахматовой "Гулдухтарони точик", которую она исполнила в своём стиле, принесла ей большой успех. Она ликовала от счастья, когда слышала, как другие напевают её песни, и её любовь к искусству возрастала с каждой минутой. Она выступала в ансамбле «Гульшан» более десяти лет.



Жизнь в Америке



В 1990 году Тамара вместе с мужем Борисом Катаевым, который был режиссёром на таджикском телевидении, переехала в Америку и там она продолжила свою деятельность в качестве певицы в созданном в Америке ансамбле «Маком». Кроме того, она играла роли на сцене театра и танцевала.



- «Я играла главные роли на больших театральных сценах. Из семи ролей, которые я сыграла, самой заметной, на мой взгляд, была роль Шишахон в спектакле «Его превосходительство». Этот спектакль был поставлен на таджикском языке моим мужем Борисом Катаевым и который собрал большую зрительскую аудиторию. В другом спектакле, который назывался «Аршин мал алан» (автор Узеир Гаджибеков), я сыграла роль Гульчехры. Этот спектакль тоже был поставлен на таджикском языке, и считается одним из самых знаменитых театральных постановок», - рассказывает Т. Пулатова.



Помимо творческой работы в ансамбле «Маком», 7 лет назад Тамара Пулатова создала ансамбль под названием «Созанда», в котором она преподаёт уроки пения на таджикском языке, и где в основном исполняет народные песни.



- «Для меня очень важно соблюдать обычаи и традиции нашего народа, а также защищать таджикский язык. Народ, который не чтит свою культуру и историю, свой язык и своё искусство, быстро теряет свои главные национальные ценности», - отмечает артистка.







Тамара Пулатова также даёт уроки пения и танцев в разных американских колледжах. Хотя Тамара последние 30 лет и прожила в Америке, она до сих пор придерживается таджикских обычаев. Она выступает в больших концертных залах Америки и других стран в таджикской национальной одежде.



Своих детей Тамара также воспитала в духе восточных традиций и с детства привила им любовь к Родине. Её дети - Нейля, Регина, Станислав и Светлана свободно владеют таджикским языком. Сейчас Тамаре Пулатовой 71 год, и у нее 11 внуков.



Наша беседа состоялась в городе Душанбе накануне празднования 55-летия ансамбля «Гульшан». Тамара Пулатова поделилась с нами своими впечатлениями по поводу перемен в столице.



- «Душанбе полностью преобразился. Высокие здания, улицы украшены цветами и цветочными клумбами, везде чисто... Город практически ничем не отличается от других городов развитых стран мира. Но самое главное то, что здесь таджикские обычаи и традиции остались неизменными. Ведь известно, что наш народ всегда был добросердечным, гостеприимным и милосердным, чего не встретишь в Америке. Там можно обрести всё - богатство, дворцы и виллы, влияние, однако там не найти простой человеческой любви, сердечности и взаимоуважения.



Каждый раз, когда я приезжаю на родину, моё сердце трепещет от восточного добродушия, человечности и гостеприимства наших людей. Мне кажется, что я оставила здесь частичку своего сердца.



Автор: Бунафшаи АБДУРАХИМ для По настоянию родителей Тамара подала документы в медицинский колледж. После окончания колледжа некоторое время она проработала в этой сфере. Все думали, что Тамара станет опытным врачом, однако ее сердце всё также страстно стремилось к искусству.В 1969 году Тамара приехала в Таджикистан с надеждой, что здесь она сможет осуществить свои юношеские мечты, причём всё именно так и случилось. Услышав об уходе Лайло Шарифовой из ансамбля «Гульшан», она захотела испытать свой музыкальный талант, придя в этот ансамбль. Орифшо Орифов, художественный руководитель ансамбля, попросил Тамару спеть.- «Я спела песню из творчества моей мамы, Фриды Мулокандовой. Затем меня попросили исполнить песню других таджикских певцов. Я подошла к Рано Голибовой, одной из известных в то время певиц страны, которая предложила мне спеть её песню. Жюри это высоко оценило, и меня приняли в ансамбль «Гульшан» в качестве певицы», - с улыбкой вспоминает Тамара Пулатова.В то время в ансамбле «Гульшан» выступали две певицы - Рахима Шалоер и Махбуба Боирова. Тамара стала третьей певицей в составе ансамбля. Позже в ансамбль пришли другие молодые певцы, такие как Магфират Хамрокулова, Тоджиддин Мухиддинов, Мукаддас Набиева, Хурмо Ширинова, Баходур Нематов и Умар Зиеев.В 1970 году, через год после начала своей деятельности в ансамбле, Тамара приняла участие в декаде искусства Таджикистана в Литве, а в 1976 году в декаде искусства Таджикистана в Кыргызстане и завоевала там несколько наград. Ансамбль «Гульшан» путешествовал с концертной программой по всем городам и районам страны. Даже для собирающих хлопок колхозников, которые первыми выполняли план по сбору хлопка, всегда организовывали концерт ансамбля «Гульшан».Помимо исполнения групповых песен Тамара также занималась сольным пением. Её песни звучали на таджикском, узбекском, азербайджанском, русском и других языках. Самыми популярными были её азербайджанская песня "Чал-чал" и узбекская песня "Бахтиёр дустлар". Песня «Где же ты, счастье?», которую Тамара спела в дуэте с Орифшо Орифовым, завоевала сердца многих поклонников музыки. Песня Нукры Рахматовой "Гулдухтарони точик", которую она исполнила в своём стиле, принесла ей большой успех. Она ликовала от счастья, когда слышала, как другие напевают её песни, и её любовь к искусству возрастала с каждой минутой. Она выступала в ансамбле «Гульшан» более десяти лет.В 1990 году Тамара вместе с мужем Борисом Катаевым, который был режиссёром на таджикском телевидении, переехала в Америку и там она продолжила свою деятельность в качестве певицы в созданном в Америке ансамбле «Маком». Кроме того, она играла роли на сцене театра и танцевала.- «Я играла главные роли на больших театральных сценах. Из семи ролей, которые я сыграла, самой заметной, на мой взгляд, была роль Шишахон в спектакле «Его превосходительство». Этот спектакль был поставлен на таджикском языке моим мужем Борисом Катаевым и который собрал большую зрительскую аудиторию. В другом спектакле, который назывался «Аршин мал алан» (автор Узеир Гаджибеков), я сыграла роль Гульчехры. Этот спектакль тоже был поставлен на таджикском языке, и считается одним из самых знаменитых театральных постановок», - рассказывает Т. Пулатова.Помимо творческой работы в ансамбле «Маком», 7 лет назад Тамара Пулатова создала ансамбль под названием «Созанда», в котором она преподаёт уроки пения на таджикском языке, и где в основном исполняет народные песни.- «Для меня очень важно соблюдать обычаи и традиции нашего народа, а также защищать таджикский язык. Народ, который не чтит свою культуру и историю, свой язык и своё искусство, быстро теряет свои главные национальные ценности», - отмечает артистка.Тамара Пулатова также даёт уроки пения и танцев в разных американских колледжах. Хотя Тамара последние 30 лет и прожила в Америке, она до сих пор придерживается таджикских обычаев. Она выступает в больших концертных залах Америки и других стран в таджикской национальной одежде.Своих детей Тамара также воспитала в духе восточных традиций и с детства привила им любовь к Родине. Её дети - Нейля, Регина, Станислав и Светлана свободно владеют таджикским языком. Сейчас Тамаре Пулатовой 71 год, и у нее 11 внуков.Наша беседа состоялась в городе Душанбе накануне празднования 55-летия ансамбля «Гульшан». Тамара Пулатова поделилась с нами своими впечатлениями по поводу перемен в столице.- «Душанбе полностью преобразился. Высокие здания, улицы украшены цветами и цветочными клумбами, везде чисто... Город практически ничем не отличается от других городов развитых стран мира. Но самое главное то, что здесь таджикские обычаи и традиции остались неизменными. Ведь известно, что наш народ всегда был добросердечным, гостеприимным и милосердным, чего не встретишь в Америке. Там можно обрести всё - богатство, дворцы и виллы, влияние, однако там не найти простой человеческой любви, сердечности и взаимоуважения.Каждый раз, когда я приезжаю на родину, моё сердце трепещет от восточного добродушия, человечности и гостеприимства наших людей. Мне кажется, что я оставила здесь частичку своего сердца.Автор: Бунафшаи АБДУРАХИМ для Dialog.TJ Загрузка... dialog.tj Категории: общество, культура, в мире, образование Ключевые слова: США, театр, культура, Средняя Азия — статья прочитана 137 раз Комментарии