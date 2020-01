Огонь от молний и молнии от огня. Пожары в Австралии замкнулись в порочный круг 🔊 Воспроизвести AFP



Пожары в Австралии достигли таких масштабов, что стали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. С таким заявлением выступило в среду метеорологическое бюро страны, сообщает



Над огромной территорией, охваченной огнем, сложилась масштабная область низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния. Пожары в Австралии достигли таких масштабов, что стали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. С таким заявлением выступило в среду метеорологическое бюро страны, сообщает ВВС Над огромной территорией, охваченной огнем, сложилась масштабная область низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния.



Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. Возникающие в них электрические разряды приводят к возникновению молний - а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.



Помимо этого, восходящие потоки воздуха способны переносить на большие расстояния тлеющие фрагменты растительности, а сопутствующие им порывы ветра раздувают начавшийся огонь, подпитывая пламя кислородом, усиливая возгорание и увеличивая таким образом общую территорию пожаров.



"Сегодня днем в восточной части Гиппсленда на высоте более 16 км сформировались грозовые облака. Такие грозы, порожденные огнем, могут увеличивать территорию пожаров за счет молний, атмосферного переноса раскаленных углей и сильных порывов ветра", - говорится в официальном сообщении синоптиков.



Pyro-cumulonimbus clouds have developed to altitudes over 16km in East #Gippsland this afternoon. These fire-induced storms can spread fires through lightning, lofting of embers and generation of severe wind outflows #VicWeather #VicFires pic.twitter.com/gZN6sC7meU — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) 30 December 2019







Иногда грозовой процесс достигает таких масштабов, что формируется настоящий огненный смерч - как это произошло в 2003 году в результате пожаров неподалеку от столицы страны Канберры.



У ученых нет сомнений, что беспрецедентные пожары в Австралии - как и в Амазонии в прошлом году и в Калифорнии в позапрошлом - одно из следствий глобального потепления. Статистика подтверждает, что число гроз растет по всему миру.







Последнее десятилетие стало самым жарким периодом за всю историю наблюдений в масштабах всей планеты. Быстрее всего температура повышается в Арктике, но тяжелее всего потепление переживает Австралия.



29 декабря стало самым жарким днем в истории страны. На большей части территории материка в этот день была зафиксирована средняя температура от 39 до 45 градусов по Цельсию.







Наглядно процесс превращения дыма от горящих лесов в грозовые облака с молниями можно увидеть на кадрах, снятых в начале декабря докторантом Австралийского научного общества Николасом Маккарти в штате Квинсленд на северо-востоке материка.



