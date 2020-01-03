Дети о любимом городе 🔊 Воспроизвести







В конце прошлого года в клайпедском детском саду «Пингвинукас» были подведены итоги международного проекта «Мы любим свой город», в котором приняли участие 18 дошкольных учреждений из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.



Более 300 участников, а это - и педагоги, и дети, и их родители, в рамках этого проекта с марта по ноябрь создали немало самых настоящий произведений, проявляя творчество и фантазию в своих работах.



Проект «Мы любим свой город» проходил в 4 этапа: «История герба города», «Создание названия города-участника на территории детского учреждения», «Символы города», выступление детей с концертной программой «Мы любим свой город». Активные и творческие коллективы создавали красочную мозаику на протяжении всех этапов проекта. Более 300 участников, а это - и педагоги, и дети, и их родители, в рамках этого проекта с марта по ноябрь создали немало самых настоящий произведений, проявляя творчество и фантазию в своих работах.Проект «Мы любим свой город» проходил в 4 этапа: «История герба города», «Создание названия города-участника на территории детского учреждения», «Символы города», выступление детей с концертной программой «Мы любим свой город». Активные и творческие коллективы создавали красочную мозаику на протяжении всех этапов проекта.



Радовали своими работами и зарубежные детские сады: «Tareke» и «Punamütsike» из города Кохтла-Ярве (Эстония), из Латвии – детский сад Nr. 258 (Рига), украинский специализированный детсад Nr. 8 (Херсон).











В 2019 году педагоги в каждом из упомянутых детских учреждений знакомили детей с историей города, посещали самые интересные для малышей местные достопримечательности, знакомились с интересными памятниками и зданиями, смотрели фильмы про город, слушали народные сказки своей страны, отображая всё это в своих рисунках и поделках.



Участвовали в проекте и родители воспитанников. Вместе с ребёнком родители и сами знакомились с историей улиц города, любовались памятниками и создавали творческие оригинальные сувениры, посвящённые любимому городу и детскому садику.



Заключительный этап в «Пингвинукасе» завершился праздничным концертом, в котором приняли участие клайпедские учреждения.











Дети из детсадов «Pakalnutė», «Traukinukas», «Putinėlis», «Radastėlė» и «Pingvinukas» выступили с чудесными музыкальными номерами, исполнив песни на русском и литовском языках, показав интересные танцевальные номера, продекламировав стихотворения про свой любимый город. Остальные участники проекта прислали свои концертные выступления в видеозаписи.



Всем было интересно услышать песни на литовском, русском, украинском, эстонском и латышском языках. А какие танцевальные постановки исполняли дети разных народов! С интересом были прослушаны и рассказы детей из других городов о их любимом садике.



Привить детям любовь и уважение к культуре своего народа, к своему городу, к своей стране, представить свой город за его пределами – это и было главной целью проекта. А педагоги могли к тому же поделиться с коллегами опытом культурной и социальной работы.











За всё время реализации проекта 185 его участников получили грамоты, а каждому детскому саду были вручены памятные сувениры. Весь материал проекта «Мы любим свой город» оформлен и представлен каждому участнику в презентации и фильме.



Особая благодарность всем участникам проекта «Мы любим свой город», коллективу детского сада «Пингвинукас», Ботаническому саду Клайпедского университета, редакциям газеты «Обзор» и «Клайпеда» за активное участие в реализации проекта и его освещении в прессе.



Татьяна СОКОЛОВА,



Клайпеда



Это детские учреждения из Клайпеды: ясли-сады «Pakalnutė», «Traukinukas», «Putinėlis», «Bangelė», «Radastėlė», «Pingvinukas», Дом Малютки, Вильнюс представляли ясли-сад «Daigelis» и «Gervelė», сад-школа «Svaja», а Тракай – ясли-сад «Ežerėlis», Друскининкай – ясли-сад «Žibutė», Тельшяй – ясли-сад «Berželis», Бирштонаса – ясли-сад «Vyturėlis».Радовали своими работами и зарубежные детские сады: «Tareke» и «Punamütsike» из города Кохтла-Ярве (Эстония), из Латвии – детский сад Nr. 258 (Рига), украинский специализированный детсад Nr. 8 (Херсон).В 2019 году педагоги в каждом из упомянутых детских учреждений знакомили детей с историей города, посещали самые интересные для малышей местные достопримечательности, знакомились с интересными памятниками и зданиями, смотрели фильмы про город, слушали народные сказки своей страны, отображая всё это в своих рисунках и поделках.Участвовали в проекте и родители воспитанников. Вместе с ребёнком родители и сами знакомились с историей улиц города, любовались памятниками и создавали творческие оригинальные сувениры, посвящённые любимому городу и детскому садику.Заключительный этап в «Пингвинукасе» завершился праздничным концертом, в котором приняли участие клайпедские учреждения.Дети из детсадов «Pakalnutė», «Traukinukas», «Putinėlis», «Radastėlė» и «Pingvinukas» выступили с чудесными музыкальными номерами, исполнив песни на русском и литовском языках, показав интересные танцевальные номера, продекламировав стихотворения про свой любимый город. Остальные участники проекта прислали свои концертные выступления в видеозаписи.Всем было интересно услышать песни на литовском, русском, украинском, эстонском и латышском языках. А какие танцевальные постановки исполняли дети разных народов! С интересом были прослушаны и рассказы детей из других городов о их любимом садике.Привить детям любовь и уважение к культуре своего народа, к своему городу, к своей стране, представить свой город за его пределами – это и было главной целью проекта. А педагоги могли к тому же поделиться с коллегами опытом культурной и социальной работы.За всё время реализации проекта 185 его участников получили грамоты, а каждому детскому саду были вручены памятные сувениры. Весь материал проекта «Мы любим свой город» оформлен и представлен каждому участнику в презентации и фильме.Особая благодарность всем участникам проекта «Мы любим свой город», коллективу детского сада «Пингвинукас», Ботаническому саду Клайпедского университета, редакциям газеты «Обзор» и «Клайпеда» за активное участие в реализации проекта и его освещении в прессе. специально для «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: детский сад, город, символ, «Пингвинукас», «Мы любим свой город» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 195 раз Комментарии