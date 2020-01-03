Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объёмы экспорта услуг Литвы в третьем квартале прошлого года составили 3,1 млрд евро, импорта услуг - 1,8 млрд евро, что на 19,8% и 11,8% соответственно больше, чем в третьем квартале 2018 года.



Профицит баланса услуг в годовом исчислении увеличился на 32,7% до 1,3 млрд евро, и составил 10,3% валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в отчёте Банка Литвы и Департамента статистики страны.



Экспорт строительных услуг показал самый быстрый рост (60,2%). Экспорт услуг в страны ЕС составил 71,2%, всего экспорта услуг - на 23,7% больше.



Основным экспортным партнёром литовских услуг была Германия. Экспорт в неё увеличился за год на 26,4%. Наибольшую долю составили транспортные услуги (68,2%) и путешествия (12,5%)



* * * Объёмы экспорта услуг Литвы в третьем квартале прошлого года составили 3,1 млрд евро, импорта услуг - 1,8 млрд евро, что на 19,8% и 11,8% соответственно больше, чем в третьем квартале 2018 года.Профицит баланса услуг в годовом исчислении увеличился на 32,7% до 1,3 млрд евро, и составил 10,3% валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в отчёте Банка Литвы и Департамента статистики страны.Экспорт строительных услуг показал самый быстрый рост (60,2%). Экспорт услуг в страны ЕС составил 71,2%, всего экспорта услуг - на 23,7% больше.Основным экспортным партнёром литовских услуг была Германия. Экспорт в неё увеличился за год на 26,4%. Наибольшую долю составили транспортные услуги (68,2%) и путешествия (12,5%)* * * По предварительным данным, накопленные прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) литовских инвесторов на конец сентября прошлого года составили 4,18 млрд евро, что на 5,9% больше, чем за такой же период 2018 года.



Инвестиции в страны Европейского союза (ЕС) составили 88,9%, а в страны зоны евро - 71,1%, говорится в отчёте Банка Литвы и Департамента статистики страны.



В третьем квартале 2019 года объём ПИ за рубежом достиг 43,4 млн евро. Наибольший поток инвестиций был зафиксирован в Эстонии (36,4 млн евро). Увеличились инвестиции в профессиональные, научные и технические предприятия (41,5 млн евро).



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Имеющая десять автомоек самообслуживания в Эстонии и занимающая около 35% рынка компания Mundipesula намерена предоставлять свои услуги в Латвии, Литве и Финляндии, пишет деловое издание Verslo zinios.



Арвидас Будрикис, один из акционеров компании Džamina, которая управляет 15 автомойками "Plaunu pats" в Литве, сомневается, что у этой небольшой эстонской компании есть шанс стать более заметным игроком на литовском рынке, но признаёт, что возможности для развития ещё есть.



По прогнозам, оборот Mundipesula за 2019 год может достигнуть 850 тыс. евро, а прибыль - 300 тыс. евро. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты — статья прочитана 118 раз Комментарии