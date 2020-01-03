В Китае массовое заболевание неизвестной формой пневмонии 🔊 Воспроизвести



В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением. Об этом пишет ТАСС и



«По состоянию на 08:00 (03:00 мск. — RT) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме», — говорится в сообщении.



Как отмечается, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными.



«Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с заражёнными, они находятся под наблюдением врачей», — добавили в комитете.



Подчёркивается, что в Китае не выявили случаев заражения медперсонала в результате вспышки неизвестной формы пневмонии или передачи вируса от человека к человеку.



Ранее опубликованный доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показал, что более 800 тыс. детей в возрасте до пяти лет умерли в 2018 году в ряде стран из-за пневмонии. В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением. Об этом пишет ТАСС и RT , ссылаясь на заявление Комитета по делам здравоохранения города Ухань.«По состоянию на 08:00 (03:00 мск. — RT) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме», — говорится в сообщении.Как отмечается, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными.«Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с заражёнными, они находятся под наблюдением врачей», — добавили в комитете.Подчёркивается, что в Китае не выявили случаев заражения медперсонала в результате вспышки неизвестной формы пневмонии или передачи вируса от человека к человеку.Ранее опубликованный доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показал, что более 800 тыс. детей в возрасте до пяти лет умерли в 2018 году в ряде стран из-за пневмонии. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, инфекция, заболевание, пневмония — статья прочитана 121 раз Комментарии