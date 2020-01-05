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«Лишь песню мне оставь»





В конце прошлого года по инициативе Совета ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ и Совета РГЛ ассоциации "Союз Россов" в Большом зале Дома национальных общин г. Вильнюса прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 99-й годовщине со дня рождения выдающегося литовского поэта Паулюса Ширвиса "Лишь песню мне оставь".

П. Ширвиса называли "литовским Есениным".

Перед войной П. Ширвис учился в Вильнюсском военном пехотном училище, но окончить его ему помешала война.

В годы Второй мировой войны был в немецком плену, дважды бежал.

Завершил войну в составе разведывательной роты 16-й Литовской стрелковой дивизии. Окончил в Москве в 1957 году Литературный институт имени М. Горького.

О Ширвисе, его творческом пути, произведениях поэта рассказали на вечере его ведущий Вячеслав Костров, маэстро Элегиюс Букайтис, лично знавший поэта.




В переводе на русский язык самые известные стихи П.Ширвиса прочёл поэт Яков Криницкий. Прозвучали стихи П. Ширвиса и других литовских и русских поэтов на их родных языках в исполнении Элегиюса Букайтиса, Вячеслава Кострова, а также стихи в исполнении их авторов - Валерия Иванова, Бориса Паршина, Валентины Екатериничевой.



В музыкальной программе вечера приняли участие солист итальянской оперы Г. Янушас, солисты театра оперы и балета Литвы А. Кнут. Зрители наслаждались виртуозной игрой на скрипке заслуженного артиста Литвы Б.Траубаса, игрой на пианино Л. Неугасимовой. Зал долгими овациями сопровождал песни и романсы в исполнении прекрасных певцов.

По мнению собравшихся, вечер поэзии и музыки прошёл на высоком профессиональном уровне.



Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповскогого, "Обзор"

Яков КРИНИЦКИЙ, специально для «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Паулюс Ширвис, ВРТУ-ВВКУРЭ
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 5 января, 12:00

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