«Лишь песню мне оставь» 🔊 Воспроизвести







В конце прошлого года по инициативе Совета ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ и Совета РГЛ ассоциации "Союз Россов" в Большом зале Дома национальных общин г. Вильнюса прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 99-й годовщине со дня рождения выдающегося литовского поэта Паулюса Ширвиса "Лишь песню мне оставь".



П. Ширвиса называли "литовским Есениным".



Перед войной П. Ширвис учился в Вильнюсском военном пехотном училище, но окончить его ему помешала война.



В годы Второй мировой войны был в немецком плену, дважды бежал.



Завершил войну в составе разведывательной роты 16-й Литовской стрелковой дивизии. Окончил в Москве в 1957 году Литературный институт имени М. Горького.



О Ширвисе, его творческом пути, произведениях поэта рассказали на вечере его ведущий Вячеслав Костров, маэстро Элегиюс Букайтис, лично знавший поэта. П. Ширвиса называли "литовским Есениным".Перед войной П. Ширвис учился в Вильнюсском военном пехотном училище, но окончить его ему помешала война.В годы Второй мировой войны был в немецком плену, дважды бежал.Завершил войну в составе разведывательной роты 16-й Литовской стрелковой дивизии. Окончил в Москве в 1957 году Литературный институт имени М. Горького.О Ширвисе, его творческом пути, произведениях поэта рассказали на вечере его ведущий Вячеслав Костров, маэстро Элегиюс Букайтис, лично знавший поэта.







В переводе на русский язык самые известные стихи П.Ширвиса прочёл поэт Яков Криницкий. Прозвучали стихи П. Ширвиса и других литовских и русских поэтов на их родных языках в исполнении Элегиюса Букайтиса, Вячеслава Кострова, а также стихи в исполнении их авторов - Валерия Иванова, Бориса Паршина, Валентины Екатериничевой.







В музыкальной программе вечера приняли участие солист итальянской оперы Г. Янушас, солисты театра оперы и балета Литвы А. Кнут. Зрители наслаждались виртуозной игрой на скрипке заслуженного артиста Литвы Б.Траубаса, игрой на пианино Л. Неугасимовой. Зал долгими овациями сопровождал песни и романсы в исполнении прекрасных певцов.



По мнению собравшихся, вечер поэзии и музыки прошёл на высоком профессиональном уровне.







Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповскогого, "Обзор"



В переводе на русский язык самые известные стихи П.Ширвиса прочёл поэт Яков Криницкий. Прозвучали стихи П. Ширвиса и других литовских и русских поэтов на их родных языках в исполнении Элегиюса Букайтиса, Вячеслава Кострова, а также стихи в исполнении их авторов - Валерия Иванова, Бориса Паршина, Валентины Екатериничевой.В музыкальной программе вечера приняли участие солист итальянской оперы Г. Янушас, солисты театра оперы и балета Литвы А. Кнут. Зрители наслаждались виртуозной игрой на скрипке заслуженного артиста Литвы Б.Траубаса, игрой на пианино Л. Неугасимовой. Зал долгими овациями сопровождал песни и романсы в исполнении прекрасных певцов.По мнению собравшихся, вечер поэзии и музыки прошёл на высоком профессиональном уровне. Яков КРИНИЦКИЙ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Паулюс Ширвис, ВРТУ-ВВКУРЭ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 144 раза Комментарии