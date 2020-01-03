Прогноз BNS: ключевые события в экономике и бизнесе Литвы в 2020 году - ОБОЗРЕНИЕ BNS 🔊 Воспроизвести



С началом нового года BNS представляет основные ожидаемые экономические и деловые события на 2020 год.



Экономические перспективы



В этом году экономический рост замедлится из-за вялого развития основных экспортных партнёров, а ВВП вырастет до двух с половиной процентов. Основным риском остаётся растущая напряжённость в международной торговле.



Также ожидается, что инвестиции литовских компаний будут расти медленнее, но рост средней заработной платы останется высоким, а трудовая иммиграция по-прежнему будет расти. Неравенство доходов и бедность останутся самыми большими проблемами в Литве в этом году.



Международные споры



Ожидается, что Европейский Суд в феврале приступит к рассмотрению жалобы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) против Европейской комиссии на штраф в сумме около 28 млн евро за разобранный участок колеи в Латвию. С началом нового года BNS представляет основные ожидаемые экономические и деловые события на 2020 год.В этом году экономический рост замедлится из-за вялого развития основных экспортных партнёров, а ВВП вырастет до двух с половиной процентов. Основным риском остаётся растущая напряжённость в международной торговле.Также ожидается, что инвестиции литовских компаний будут расти медленнее, но рост средней заработной платы останется высоким, а трудовая иммиграция по-прежнему будет расти. Неравенство доходов и бедность останутся самыми большими проблемами в Литве в этом году.Ожидается, что Европейский Суд в феврале приступит к рассмотрению жалобы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) против Европейской комиссии на штраф в сумме около 28 млн евро за разобранный участок колеи в Латвию. Арбитраж в Вашингтоне в июне может начать судебный процесс против Литовского государства, инициированный в 2016 году французским концерном Veolia, который требует возмещения около 120 млн евро за ущерб, нанесённый его инвестициям в Вильнюсский сектор теплоснабжения. В свою очередь учреждения Литвы требуют от Veolia более 130 млн евро в качестве компенсации за причинённый концерном ущерб государству и потребителям. Они решили продолжить судебный процесс в национальных судах и просят прекратить арбитражное дело.



Ожидается, что Стокгольмский арбитраж должен в середине года приступить к рассмотрению иска более чем на 400 млн евро, выставленный Вильнюсским муниципалитетом и его сетями централизованного теплоснабжения (Vilniaus silumos tinklai) Вильнюса против концерна Veolia за инвестиции в Вильнюсский сектор теплоснабжения в период с 2002 по 2017 год. Veolia также выставила свои претензии.



Железнодорожные проекты



Во втором полугодии в рамках проекта Балтийских железных дорог Rail Baltica должно быть завершено техническое проектирование участка от Каунаса до литовско-латвийской границы, и получены разрешения на строительство. К концу февраля RB Rail должна подать заявку ЕС на финансирование проекта. Литва на проекты стоимостью 351 млн евро будет просить поддержку в размере 298 млн. евро.



После того, как фирма Vitras-S завершила восстановление железнодорожной линии от Мажейкяй до Ренге в Латвии, разобранный в 2008 году, Lietuvos gelezinkeliai ожидают, что первые грузы по новому участку железной дороги пойдут в первом квартале этого года.



Энергетические проекты



Ожидается, что литовские и польские компании до апреля подпишут соглашение о реализации проекта морской смычки Harmony Link. Заявку в ЕС планируется подать в конце мая. Ожидается, что только на строительство Harmony Link будет выделено 510 млн евро поддержки, а в целом - 700 млн евро.



Ожидается, что строительный подрядчик Harmony Link будет установлен к концу 2020 года.



ESO, предприятие группы Ignitis grupe, завершает строительство Вильнюсской и Каунасской ТЭЦ. Испытания Каунасской электростанция должны начать в декабре, а коммерческий запуск ожидается в мае. Между тем испытания Вильнюсской электростанции планируется начать в июне, а функционировать она начнёт осенью.



Поскольку Литва планирует либерализовать рынок электроэнергии в 2021 году, и разрешить всем бытовым потребителям выбирать поставщика электроэнергии к 2023 году, Сейму в этом году придётся принять предусматривающие это законодательные поправки.



Предприятие ESO из Ignitis grupe планирует выбрать поставщика в этом году, и запустить в 2021 году проект по внедрению интеллектуальных счётчиков стоимостью около 147 млн евро. На первом этапе ESO планирует установить до 1,2 млн счётчиков.



Литовские железные дороги в декабре подписали контракт на 363 млн евро с испанской компанией Elecnor. В 2020 году будет проведено проектирование электрификации Вильнюсского железнодорожного узла и участка от Кайшядориса до Клайпеды. Электрификация железной дороги ожидается к концу 2023 года.



Проекты по природному газу и СПГ



После того, как Amber Grid в прошлом году подписала договор о строительстве газопровода между Литвой и Польшей (GIPL), и контракты на подрядные работы, а также поставку труб с литовской компанией Alvora и польской Izostal, в январе начнутся подготовительные работы. Строительство газопровода планируется завершить к концу 2021 года.



Klaipedos nafta планирует к концу 2024 года выкупить судно-хранилище СПГ Independence, или приобрести другое подобное судно, в связи с чем намерена провести конкурс и с Европейской комиссией согласовывает государственную помощь по обеспечению ещё одного кредита до 140 млн евро.



Польская государственная газовая компания PGNiG с 1 апреля начнёт продавать сжиженный природный газ (СПГ) через малую распределительную станцию Klaipedos nafta. Ожидается, что это станет важным стимулом для развития рынка СПГ.



Стадионы



После того как власти Вильнюса в декабре одобрили концессионное соглашение о футбольном стадионе с принадлежащей Icor компанией Axis Industries, ожидается, что в феврале будет подписан контракт на сумму около 93,2 млн евро. Вскоре старый остов стадиона начнут сносить, а новое сооружение планируется построить в 2023 году.



После одобрения властями Вильнюса в декабре концессионного соглашения о футбольном стадионе с Axis Industries, принадлежащей Icor, ожидается, что в феврале будет подписано около 93,2 млн. Долларов. контракт на сумму EUR. Вскоре старые скелеты стадиона начнут сноситься, а новое сооружение планируется построить в 2023 году.



Деньги ЕС



В этом году Европейская комиссия и страны-члены ЕС обсудят новый бюджет ЕС на 2021-2027 годы. После переговоров станет ясно, сколько Литве будет выделено структурной помощи от ЕС, размер выплат фермерам и поддержки на закрытие Игналинской АЭС. Из-за выхода Великобритании из ЕС в конце января платежи Сообщества в Литву, вероятно, будут ниже, чем в предыдущем периоде.



Развитие 5G-связи, Ппакет мобильности



После принятия в прошлом году на уровне ЕС важного документа для развития связи 5G - общей оценки рисков безопасности этих сетей связи - Министерство обороны объявило, что аукционы частот 5G могут быть объявлены в первом квартале этого года.



В этом году продолжатся переговоры по Пакету мобильности для водителей грузовиков. В начале года он будет обсуждаться Транспортным комитетом Европейского парламента, после голосования в Европеском парламенте ЕС его должны ещё одобрить министры транспорта стран ЕС, а затем в течение 18 месяцев он должен быть транспонирован национальное право государств-членов.



Европейская комиссия (ЕК) намерена провести дополнительную оценку воздействия некоторых положений пакета. Если процесс пройдёт гладко, пакет вступит в силу в полном объёме через пару лет.



В ходе межведомственных переговоров ЕС в прошлом году было решено, что большегрузные автомобили должны возвращаться в страну регистрации каждые восемь недель, хотя Литва и другие страны Восточной и Центральной Европы выступают против этого. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: прогноз, политика, 2019 География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии