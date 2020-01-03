Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, история >> Президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум по Холокосту

Президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум по Холокосту

Президент Польши Анджей Дуда. Иллюрация: wprost.pl


Президент Польши Анджей Дуда принял решение проигнорировать Всемирный форум по Холокосту, который пройдёт в Израиле 22—23 января 2020 года, сообщает EADaily.

Как пишет сегодня, 3 января, Gazeta Wyborcza, решение об отказе было принято ещё 27 декабря 2019 года, когда в президентском дворце состоялась встреча, на которой были рассмотрены способы реагирования на слова Владимира Путина, который заявил о солидарной ответственности Польши за развязывание вместе с нацистской Германией Второй мировой войны. Поскольку на форуме в Израиле будет находиться российский президент, который с большой долей вероятности вновь выскажется о преступной исторической роли довоенной Польши, официальная Варшава решил проигнорировать мероприятие.
«Проблема заключается в отсутствии надлежащего фона для заявлений президента Польши, потому что основными докладчиками на форуме по Холокосту должны стать президенты России и Израиля, — читаем в Wyborcza. — Польскую сторону также беспокоит тот факт, что форум организован министром иностранных дел Израиля Исраэля Каца, известного фразой: «Они (поляки) всосали антисемитизм с молоком матери».

Вместе с тем известно, что в Иерусалим приедут лидеры Италии, Германии и Франции. В свою очередь Польша надеется, что европейские главы посетят празднование в честь освобождения солдатами Красной армии лагеря смерти Освенцима, запланированного на 27 января. На этом мероприятии Владимира Путина не будет.
eadaily.com
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: форум, холокост, Израиль, гости
География: Польша
статья прочитана 176 раз
добавлена сегодня, 3 января, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка