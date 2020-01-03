Президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум по Холокосту 🔊 Воспроизвести Президент Польши Анджей Дуда. Иллюрация: wprost.pl



Президент Польши Анджей Дуда принял решение проигнорировать Всемирный форум по Холокосту, который пройдёт в Израиле 22—23 января 2020 года, сообщает



Как пишет сегодня, 3 января, Gazeta Wyborcza, решение об отказе было принято ещё 27 декабря 2019 года, когда в президентском дворце состоялась встреча, на которой были рассмотрены способы реагирования на слова Владимира Путина, который заявил о солидарной ответственности Польши за развязывание вместе с нацистской Германией Второй мировой войны. Поскольку на форуме в Израиле будет находиться российский президент, который с большой долей вероятности вновь выскажется о преступной исторической роли довоенной Польши, официальная Варшава решил проигнорировать мероприятие. Президент Польши Анджей Дуда принял решение проигнорировать Всемирный форум по Холокосту, который пройдёт в Израиле 22—23 января 2020 года, сообщает EADaily Как пишет сегодня, 3 января, Gazeta Wyborcza, решение об отказе было принято ещё 27 декабря 2019 года, когда в президентском дворце состоялась встреча, на которой были рассмотрены способы реагирования на слова Владимира Путина, который заявил о солидарной ответственности Польши за развязывание вместе с нацистской Германией Второй мировой войны. Поскольку на форуме в Израиле будет находиться российский президент, который с большой долей вероятности вновь выскажется о преступной исторической роли довоенной Польши, официальная Варшава решил проигнорировать мероприятие. «Проблема заключается в отсутствии надлежащего фона для заявлений президента Польши, потому что основными докладчиками на форуме по Холокосту должны стать президенты России и Израиля, — читаем в Wyborcza. — Польскую сторону также беспокоит тот факт, что форум организован министром иностранных дел Израиля Исраэля Каца, известного фразой: «Они (поляки) всосали антисемитизм с молоком матери».



Вместе с тем известно, что в Иерусалим приедут лидеры Италии, Германии и Франции. В свою очередь Польша надеется, что европейские главы посетят празднование в честь освобождения солдатами Красной армии лагеря смерти Освенцима, запланированного на 27 января. На этом мероприятии Владимира Путина не будет. eadaily.com Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: форум, холокост, Израиль, гости География: Польша — статья прочитана 176 раз Комментарии