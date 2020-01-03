В процессе восстановления гражданства Литвы выявлены риски коррупции 🔊 Воспроизвести



В процессе восстановления литовского гражданства существуют риски коррупции, сообщила в пятницу Служба специальных расследований (ССР).



По мнению экспертов службы, срок рассмотрения вопроса о восстановлении гражданства на данный момент слишком расплывчатый - "не позднее шести месяцев", что создаёт условия для достижения незаконных соглашений.



ССР предлагает законодательно предусмотреть возможность получения решения о восстановлении гражданства в срочном порядке после уплаты дополнительного государственного сбора.



Также предлагается, чтобы Департамент миграции и Министерство внутренних дел установили конкретные сроки для процедур восстановления гражданства и детализировали порядок проверки документированных данных.



По словам специалистов ССР, данные по прошениям о восстановлении гражданства по-прежнему собираются и обрабатываются вручную, что не позволяет эффективно контролировать ход рассмотрения прошений. В процессе восстановления литовского гражданства существуют риски коррупции, сообщила в пятницу Служба специальных расследований (ССР).По мнению экспертов службы, срок рассмотрения вопроса о восстановлении гражданства на данный момент слишком расплывчатый - "не позднее шести месяцев", что создаёт условия для достижения незаконных соглашений.ССР предлагает законодательно предусмотреть возможность получения решения о восстановлении гражданства в срочном порядке после уплаты дополнительного государственного сбора.Также предлагается, чтобы Департамент миграции и Министерство внутренних дел установили конкретные сроки для процедур восстановления гражданства и детализировали порядок проверки документированных данных.По словам специалистов ССР, данные по прошениям о восстановлении гражданства по-прежнему собираются и обрабатываются вручную, что не позволяет эффективно контролировать ход рассмотрения прошений. "Предлагается рассмотреть возможность максимально автоматизировать связанные с процессом обработки заявлений о восстановлении гражданства, и минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивая при этом достаточный контроль над объективностью процесса документальной проверки и принятия решений", - говорится в сообщении ССР.



В нём также утверждается, что в настоящее время неясен процесс прекращения рассмотрения прошений о восстановлении гражданства, а посему он должен быть улучшен в соответствии с Законом о гражданстве.



"Процесс восстановления гражданства является актуальным вопросом для общественности, поэтому мы считаем, что более чёткое и прозрачное правовое регулирование или установление нового правового регулирования, максимальное исключение контроля сотрудников Миграционной службы из процесса приёма прошений к рассмотрению, распределения, проверки и принятия решений после передачи в информационную систему, а его обнародование повысило бы общественное доверие к процессу восстановления гражданства и снизило бы вероятность негативного человеческого фактора", - убеждён заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс.



Министерство внутренних дел должно в течение двух месяцев проинформировать ССР о принятии мер по предложениям, сделанным в заключении антикоррупционной оценки. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: восстановление, коррупция География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии