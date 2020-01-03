Президент Литвы отступает от идеи подачи законопроекта по установке памятных досок 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа отходит от планов подачи законопроекта, который обязывал бы муниципалитеты соблюдать установленные центральной властью критерии при принятии решений о памятных досках.



В начале сентября президент на осенней сессии Сейма заявил, что представит поправки к Закону о местном самоуправлении, которые "потребовали бы от муниципалитетов при установке, снятии или замене мемориальных досок соблюдать критерии, установленные правительством или уполномоченным им органом".



Г.Науседа заявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии мемориальной доски, установленной в центре столицы в память офицера Йонаса Норейки.



В том же месяце в Президентском дворце был организован культурный форум по исторической памяти. Президент Литвы Гитанас Науседа отходит от планов подачи законопроекта, который обязывал бы муниципалитеты соблюдать установленные центральной властью критерии при принятии решений о памятных досках.В начале сентября президент на осенней сессии Сейма заявил, что представит поправки к Закону о местном самоуправлении, которые "потребовали бы от муниципалитетов при установке, снятии или замене мемориальных досок соблюдать критерии, установленные правительством или уполномоченным им органом".Г.Науседа заявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии мемориальной доски, установленной в центре столицы в память офицера Йонаса Норейки.В том же месяце в Президентском дворце был организован культурный форум по исторической памяти. Однако Г.Науседа этот закон на осенней сессии так и не представил. Представители президента подтвердили, что на данный момент таких планов нет, и ожидается разработанный Министерством культуры проект закона об увековечении памятных мест и людей.



"Министерство культуры предприняло дальнейшие шаги по включению проекта закона об основах культурной политики и включило в него принципы увековечении памятных мест и людей. Новый закон планируется представить на весенней сессии Сейма", - сказал агентству BNS советник президента Антанас Манставичюс.



Разработанный Министерством культуры проект предусматривает, что министр культуры должен утверждать рекомендации, касающиеся по исторической памяти.



Законом также предусматривается, что государственные и муниципальные учреждения при принятии решения об увековечении исторической памяти о событии или человеке, должны оценивать их историческое значение, данные научных исследований, мнения соответствующих организаций и ассоциаций, а также оценивать, "не был ли человек в установленном правовыми актами порядке признан виновным в совершении военных преступлений или преступлений против человечности".



В июле прошлого года по указанию мэра Ремигиюса Шимашюса со стены библиотеки Академии наук им. Врублевских была снята мемориальная доска Йонасу Норейке-Генералу Ветра.



В сентябре представители общественности новую мемориальную доску опять установили на этой стене.



Мэр аргументировал свой поступок тем, что Й.Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписывал письма о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью, тем самым способствуя Холокосту, и по этим причинам город не имеет права в своём пространстве почяитать и возвеличивать такого человека", невзирая на его заслуги перед свободой Литвы.



Защитники мемориальной доски Норейки утверждают, что Й.Норейка позже в период войны был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован гестапо и заключён в концлагерь Штуттхоф. Они также подчеркивают заслуги Норейки в антисоветском подполье, когда он со своими соратниками активно готовился к восстанию.



Й.Норейка был арестован в марте 1946 года, а в следующем году был расстрелян советскими оккупационными властями. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, история Ключевые слова: партизаны, президент, память География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии