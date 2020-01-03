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Президент Литвы отступает от идеи подачи законопроекта по установке памятных досок

Гитанас Науседа


Президент Литвы Гитанас Науседа отходит от планов подачи законопроекта, который обязывал бы муниципалитеты соблюдать установленные центральной властью критерии при принятии решений о памятных досках.

В начале сентября президент на осенней сессии Сейма заявил, что представит поправки к Закону о местном самоуправлении, которые "потребовали бы от муниципалитетов при установке, снятии или замене мемориальных досок соблюдать критерии, установленные правительством или уполномоченным им органом".

Г.Науседа заявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии мемориальной доски, установленной в центре столицы в память офицера Йонаса Норейки.

В том же месяце в Президентском дворце был организован культурный форум по исторической памяти.
Однако Г.Науседа этот закон на осенней сессии так и не представил. Представители президента подтвердили, что на данный момент таких планов нет, и ожидается разработанный Министерством культуры проект закона об увековечении памятных мест и людей.

"Министерство культуры предприняло дальнейшие шаги по включению проекта закона об основах культурной политики и включило в него принципы увековечении памятных мест и людей. Новый закон планируется представить на весенней сессии Сейма", - сказал агентству BNS советник президента Антанас Манставичюс.

Разработанный Министерством культуры проект предусматривает, что министр культуры должен утверждать рекомендации, касающиеся по исторической памяти.

Законом также предусматривается, что государственные и муниципальные учреждения при принятии решения об увековечении исторической памяти о событии или человеке, должны оценивать их историческое значение, данные научных исследований, мнения соответствующих организаций и ассоциаций, а также оценивать, "не был ли человек в установленном правовыми актами порядке признан виновным в совершении военных преступлений или преступлений против человечности".

В июле прошлого года по указанию мэра Ремигиюса Шимашюса со стены библиотеки Академии наук им. Врублевских была снята мемориальная доска Йонасу Норейке-Генералу Ветра.

В сентябре представители общественности новую мемориальную доску опять установили на этой стене.

Мэр аргументировал свой поступок тем, что Й.Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписывал письма о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью, тем самым способствуя Холокосту, и по этим причинам город не имеет права в своём пространстве почяитать и возвеличивать такого человека", невзирая на его заслуги перед свободой Литвы.

Защитники мемориальной доски Норейки утверждают, что Й.Норейка позже в период войны был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован гестапо и заключён в концлагерь Штуттхоф. Они также подчеркивают заслуги Норейки в антисоветском подполье, когда он со своими соратниками активно готовился к восстанию.

Й.Норейка был арестован в марте 1946 года, а в следующем году был расстрелян советскими оккупационными властями.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: партизаны, президент, память
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 января, 11:30

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