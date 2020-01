NYT: лидера Аль-Кудс устранили с помощью американских БПЛА /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © EPA/VALDA KALNINA, архив



Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник из числа должностных лиц Соединенных Штатов.







По данным источников издания, данный ракетный удар был вторым по счету. Первый состоялся в тот же день, но несколькими часами ранее. Было выпущено три ракеты, не приведших к ранению или гибели людей.



Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.



"Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.



Как утверждают в американском минобороны, операция проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.



В Пентагоне также возложили на Сулеймани и "Кудс" ответственность за "гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих международной коалиции, а также за ранения тысяч из них".



* * *



В Министерстве иностранных дел России заявили, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани приведёт к напряжённости во всём регионе.



«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряжённости во всём регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.



Кроме того, МИД России выразил иранскому народу соболезнования в связи с трагедией.



* * *



Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США



Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего отрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего отрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

"Акт международного терроризма со стороны США, направленный [на убийство] и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал Зариф. Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника. ТАСС