Россия остановила поставки нефти в Белоруссию 🔊 Воспроизвести © Сергей Медведев/ТАСС



В концерне "Белнефтехим" сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, сообщает



Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".



"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", - отметили в концерне. В концерне "Белнефтехим" сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, сообщает ТАСС Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим"."Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", - отметили в концерне. Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.



* * *



Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены. Как сообщили ТАСС в компании «Транснефть», транзит углеводородов через территорию Белоруссии идёт в полном объёме.



«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешённого уровня», — сказали в белорусской компании.



В «Белнефтехиме» уточнили, что в настоящее время Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, включая альтернативные российским источники.



Официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Дёмин заявил, что компания не получила заявок на поставки нефти с 1 января на белорусские НПЗ.



«Транснефть» осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — отметил он.



31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.



Прежде всего речь идёт о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании нефтепровода «Дружба». ТАСС Категории: экономика, политика, в Беларуси Ключевые слова: нефть, договор, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 220 раз Комментарии