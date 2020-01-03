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Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

© Сергей Медведев/ТАСС


В концерне "Белнефтехим" сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, сообщает ТАСС.

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", - отметили в концерне.
Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

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Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены. Как сообщили ТАСС в компании «Транснефть», транзит углеводородов через территорию Белоруссии идёт в полном объёме.

«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешённого уровня», — сказали в белорусской компании.

В «Белнефтехиме» уточнили, что в настоящее время Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, включая альтернативные российским источники.

Официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Дёмин заявил, что компания не получила заявок на поставки нефти с 1 января на белорусские НПЗ.

«Транснефть» осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — отметил он.

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Прежде всего речь идёт о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании нефтепровода «Дружба».
ТАСС
Категории: экономика, политика, в Беларуси
Ключевые слова: нефть, договор, поставки
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 3 января, 13:00

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