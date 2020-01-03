Всё по-взрослому

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Вчера вечером, 2 января 2020 года, в Чехии завершились четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20).



Вот их результаты:



Швейцария – Россия - 1:3,



Канада - Словакия - 6:1,



США - Финляндия - 0:1,



Швеция - Чехия - 5:0.



В нынешнем мировом первенстве для хоккеистов не старше 20 лет принимали участие 10 команд.



В группе «А» играли Швеция, Швейцария, Финляндия, Словакия и Казахстан (команды перечислены в том порядке, в каком они расположились в турнирной таблице по окончании группового этапа) а в группе «В» - Канада, США, Россия, Чехия и Германия.



В четвертьфинал из каждой группы выходили по четыре лучшие команды.



Сборная России вначале проиграла чехам со счётом 3:4, затем обыграла Канаду с сенсационным результатом 6:0 и потерпела поражение от сборной США (1:3). В последнем матче группового этапа российская команда со счётом 6:1 разгромила команду Германии.



Шведская команда одержала победы в каждом из пяти (с учётом четвертьфинала) матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2).



Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ. Вот их результаты:Швейцария – Россия - 1:3,Канада - Словакия - 6:1,США - Финляндия - 0:1,Швеция - Чехия - 5:0.В нынешнем мировом первенстве для хоккеистов не старше 20 лет принимали участие 10 команд.В группе «А» играли Швеция, Швейцария, Финляндия, Словакия и Казахстан (команды перечислены в том порядке, в каком они расположились в турнирной таблице по окончании группового этапа) а в группе «В» - Канада, США, Россия, Чехия и Германия.В четвертьфинал из каждой группы выходили по четыре лучшие команды.Сборная России вначале проиграла чехам со счётом 3:4, затем обыграла Канаду с сенсационным результатом 6:0 и потерпела поражение от сборной США (1:3). В последнем матче группового этапа российская команда со счётом 6:1 разгромила команду Германии.Шведская команда одержала победы в каждом из пяти (с учётом четвертьфинала) матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2).Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: четвертьфинал, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20 — статья прочитана 202 раза Комментарии