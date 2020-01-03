|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Всё по-взрослому
Вчера вечером, 2 января 2020 года, в Чехии завершились четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20).
Вот их результаты:
Швейцария – Россия - 1:3,
Канада - Словакия - 6:1,
США - Финляндия - 0:1,
Швеция - Чехия - 5:0.
В нынешнем мировом первенстве для хоккеистов не старше 20 лет принимали участие 10 команд.
В группе «А» играли Швеция, Швейцария, Финляндия, Словакия и Казахстан (команды перечислены в том порядке, в каком они расположились в турнирной таблице по окончании группового этапа) а в группе «В» - Канада, США, Россия, Чехия и Германия.
В четвертьфинал из каждой группы выходили по четыре лучшие команды.
Сборная России вначале проиграла чехам со счётом 3:4, затем обыграла Канаду с сенсационным результатом 6:0 и потерпела поражение от сборной США (1:3). В последнем матче группового этапа российская команда со счётом 6:1 разгромила команду Германии.
Шведская команда одержала победы в каждом из пяти (с учётом четвертьфинала) матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2).
Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: четвертьфинал, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|