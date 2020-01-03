Послы Израиля и Польши в Украине в совместном заявлении назвали оскорбительным чествование коллаборационистов 🔊 Воспроизвести



Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.



"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.



Поводом для беспокойства стало принятие 24 декабря Львовским облсоветом постановления о выделении в 2020 году государственных средств для памятных мероприятий в честь одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также приверженца идей украинского национализма Ивана Липы и его сына Юрия - идеолога национализма. Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет."С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.Поводом для беспокойства стало принятие 24 декабря Львовским облсоветом постановления о выделении в 2020 году государственных средств для памятных мероприятий в честь одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также приверженца идей украинского национализма Ивана Липы и его сына Юрия - идеолога национализма. Кроме того, послов возмутило, что 1 января КГГА выставила баннер с изображением Степана Бандеры.



"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - считают дипломаты.



Послы ожидают, что Львовский облсовет и КГГА присоединятся к диалогу с целью поиска правды.



"Со своей стороны, мы готовы содействовать в сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - выразили готовность Цихоцкий и Лион. "Интерфакс-Украина" Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, посол, Израиль, Бандера, марш, националисты География: Украина — статья прочитана 160 раз Комментарии