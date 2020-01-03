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Послы Израиля и Польши в Украине в совместном заявлении назвали оскорбительным чествование коллаборационистов



Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование в Украине сторонников этнических чисток. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Дипломатов встревожило, что в чествовании принимают участие представители власти, в частности Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.

Поводом для беспокойства стало принятие 24 декабря Львовским облсоветом постановления о выделении в 2020 году государственных средств для памятных мероприятий в честь одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также приверженца идей украинского национализма Ивана Липы и его сына Юрия - идеолога национализма.
Кроме того, послов возмутило, что 1 января КГГА выставила баннер с изображением Степана Бандеры.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - считают дипломаты.

Послы ожидают, что Львовский облсовет и КГГА присоединятся к диалогу с целью поиска правды.

"Со своей стороны, мы готовы содействовать в сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - выразили готовность Цихоцкий и Лион.
"Интерфакс-Украина"
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: польша, посол, Израиль, Бандера, марш, националисты
География: Украина
статья прочитана 160 раз
добавлена вчера, 2 января, 22:21

Комментарии

Тамара
3 января, 01:04
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Куда смотрит президент Украины? Им что, денег девать некуда? Мир сошел с ума! Украина, которая сама в состоянии войны, восхваляет бандитов! Молодцы поляки и израильтяне - об'единились! А остальные что молчат?
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