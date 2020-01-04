Ученые разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для борьбы с раком 🔊 Воспроизвести



Российские ученые разрабатывают новый метод получения радионуклида лютеция-177 для лечения онкологических заболеваний. Он может стать альтернативой технологии наработки изотопов в исследовательских ядерных реакторах, сообщил



Лютеций-177 применяется для создания радиофармпрепаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Существующие методы его получения требуют использования ядерных реакторов - сложных и дорогостоящих установок. Ученые НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова создали новый способ наработки радионуклида с помощью ускорителя электронов, расширив области применения оборудования и возможности получения необходимого пациентам препарата. Новый метод заключается в облучении мишени из оксида гафния гамма-квантами высокой энергии и выделении образующегося лютеция методом хроматографии. Российские ученые разрабатывают новый метод получения радионуклида лютеция-177 для лечения онкологических заболеваний. Он может стать альтернативой технологии наработки изотопов в исследовательских ядерных реакторах, сообщил ТАСС заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов НИЦ "Курчатовский институт" Рамиз Алиев.Лютеций-177 применяется для создания радиофармпрепаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Существующие методы его получения требуют использования ядерных реакторов - сложных и дорогостоящих установок. Ученые НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова создали новый способ наработки радионуклида с помощью ускорителя электронов, расширив области применения оборудования и возможности получения необходимого пациентам препарата. Новый метод заключается в облучении мишени из оксида гафния гамма-квантами высокой энергии и выделении образующегося лютеция методом хроматографии. "На реакторе можно получать лютеций-177 двумя способами, в одном из которых неизбежно остается невыгоревший стабильный лютеций и образуется долгоживущий изомер, который необходимо утилизировать. Это накладывает дополнительные обязательства на медучреждения. Второй метод позволяет получать радионуклид из иттербия-176 - метод дает "чистый" продукт, хотя и в меньшем количестве, но основной его сложностью является переработка облученных мишеней. Мы предлагаем третий вариант с облучением гафния гамма-квантами на ускорителе электронов, при котором не образуется долгоживущий изомер, нами также предложена эффективная и простая схема переработки мишеней. Проведенные эксперименты показали, что количество нарабатываемого радионуклида на мощных ускорителях может быть достаточным для применения в медицине", - сказал Алиев.



Появление новых способов производства лютеция-177, как и других радиоизотопов, снижает риски перебоев с поставками радионуклидов в случаях плановой остановки реактора или технических сбоев на производстве, считает ученый. В исследовательской работе участвуют специалисты Курчатовского института и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В качестве ускорителя электронов для опытов они используют установку НИИ Ядерной Физики им. Д.В. Скобельцына, входящего в структуру МГУ.



"Идея в том, что если строится ускоритель электронов и на нем делают технеций-99 (радионуклид в основе широко используемого в медицинской диагностике препарата - прим. ТАСС), то вполне эффективно его использовать в свободное время для наработки лютеция-177 или меди-67. Логично искать новые пути применения уже работающего оборудования", - пояснил ученый.



В настоящее время авторы метода проводят испытания полученных образцов, после их завершения препарат с полученным радионуклидом будет протестирован на живых клетках. ТАСС Категории: здоровье, в России, образование Ключевые слова: ученые, онкология, лекарство — статья прочитана 60 раз Комментарии