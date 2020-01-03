Британский журнал назвал Крым российским 🔊 Воспроизвести



Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.



Об этом сообщает



«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — написала украинская дипмиссия на своей странице в Facebook.



Посольство также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.



Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.



Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.Об этом сообщает RT со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — написала украинская дипмиссия на своей странице в Facebook.Посольство также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: аналитика, СМИ, Крым, Право, присоединение, Британия, аннексия — статья прочитана 201 раз Комментарии