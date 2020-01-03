Парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию 🔊 Воспроизвести ANADOLU AGENCY Image caption Турецкие войска давно действуют в Сирии (на фото) и в последние годы как-то избегают столкновений с россиянами. Возможно, так будет и в Ливии



Парламент Турции проголосовал за то, чтобы послать войска в Ливию на помощь признанному ООН правительству, сообщает Парламент Турции проголосовал за то, чтобы послать войска в Ливию на помощь признанному ООН правительству, сообщает ВВС . Это, впрочем, не означает, что турецкие части тут же отправятся в Ливию - и окажутся по разные стороны линии фронта с российскими наемниками, которые, по данным прессы, помогают противнику этого правительства, маршалу Халифе Хафтару.



Соглашение о военном сотрудничестве Турция и ПНС подписали в ноябре во время визита главы ПНС Файеза Сараджа в Анкару.



После свержения и убийства Муаммара Каддафи Ливия в конце концов оказалась расколота на две воюющие половины: на западе страны, в Триполи, правит признанное ООН правительство Сараджа, а восточную часть котролирует заседающий в Бенгази парламент и военные формирования под командованием маршала Халифы Хафтара.



Силы Хафтара с апреля этого года осаждают Триполи, но взять город пока не могут.



Внешние наблюдатели утверждают, что триполийское правительство поддерживают, кроме Турции, Катар и Италия, Хафтара же - Египет, Объединенные арабские эмираты, Иордания, Франция и Россия.



AFP Image caption Реджеп Тайип Эрдоган договорился с правительством Ливии одновременно о военной и о разграничении морских исключительных зон. Это важно для разработки нефтяных и газовых месторождений



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что на востоке Ливии присутствуют российские наемники из т.н. частной военной компании Вагнера.



Москва отрицает, что поддерживает маршала Хафтара. Декларативно Россия поддерживает признанное ООН правительство, но принимала у себя и Хафтара.



Решение властей Турции помочь Триполи еще не означает, что турецкие военные отправятся в Ливию и встретятся там в бою с русскими.



Международные обозреватели считают, что Анкара сделает все, чтобы избежать столкновения с российскими военными или наемниками, если они там есть - как она избегает такого столкновения в Сирии.



8 января Эрдоган принимает президента России Путина и, как предполагают обозреватели, координация действий в Ливии будет одной из главных тем встречи.



AFP Image caption Бои на окраинах Триполи идут уже десять месяцев



Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники в турецком руководстве, что турки уже ведут переговоры с Москвой, чтобы избежать столкновений.



Кроме того, Турция не намерена отправлять войска в Ливию прямо сейчас.



Вице-президент Турции Фуат Октай в среду сказал агентству Anadolu, что вооруженные силы уже готовы выдвинуться, но вообще решение о помощи правительству Ливии - это пока политический сигнал армии Хафтара.



"Если после решения парламента противная сторона решит вести себя иначе и скажет: "Окей, мы уходим, мы прекращаем наступление", то зачем же нам надо будет туда отправляться?" - сказал Октай.



Наконец, по сведениям мировых средств массовой информации, Турция подумывает о том, чтобы по крайней мере для начала отправить в Ливию не регулярные части, а бойцов из союзных Турции сирийских группировок, прежде всего из числа сирийских туркоманов.



"Сейчас Турция не отправляет сирийских бойцов в Ливию, но оценка проведена, совещания на эту тему прошли, и есть тенденция к тому, чтобы пойти этим путем", - цитирует агентство Рейтер пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного турецкого чиновника.







Американский и турецкий лидеры Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на пресс-службу президента Турции.



«В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно ситуации в Ливии и Сирии», — говорится в сообщении.



Как отмечается, два президента подчеркнули важность дипломатии в решении региональных проблем и договорились укреплять сотрудничество. За постановление об отправке военной помощи ливийскому правительству национального согласия (ПНС) в четверг проголосовали 325 депутатов парламента Турции, против - 184.Соглашение о военном сотрудничестве Турция и ПНС подписали в ноябре во время визита главы ПНС Файеза Сараджа в Анкару.После свержения и убийства Муаммара Каддафи Ливия в конце концов оказалась расколота на две воюющие половины: на западе страны, в Триполи, правит признанное ООН правительство Сараджа, а восточную часть котролирует заседающий в Бенгази парламент и военные формирования под командованием маршала Халифы Хафтара.Силы Хафтара с апреля этого года осаждают Триполи, но взять город пока не могут.Внешние наблюдатели утверждают, что триполийское правительство поддерживают, кроме Турции, Катар и Италия, Хафтара же - Египет, Объединенные арабские эмираты, Иордания, Франция и Россия.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что на востоке Ливии присутствуют российские наемники из т.н. частной военной компании Вагнера.Москва отрицает, что поддерживает маршала Хафтара. Декларативно Россия поддерживает признанное ООН правительство, но принимала у себя и Хафтара.Решение властей Турции помочь Триполи еще не означает, что турецкие военные отправятся в Ливию и встретятся там в бою с русскими.Международные обозреватели считают, что Анкара сделает все, чтобы избежать столкновения с российскими военными или наемниками, если они там есть - как она избегает такого столкновения в Сирии.8 января Эрдоган принимает президента России Путина и, как предполагают обозреватели, координация действий в Ливии будет одной из главных тем встречи.Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники в турецком руководстве, что турки уже ведут переговоры с Москвой, чтобы избежать столкновений.Кроме того, Турция не намерена отправлять войска в Ливию прямо сейчас.Вице-президент Турции Фуат Октай в среду сказал агентству Anadolu, что вооруженные силы уже готовы выдвинуться, но вообще решение о помощи правительству Ливии - это пока политический сигнал армии Хафтара."Если после решения парламента противная сторона решит вести себя иначе и скажет: "Окей, мы уходим, мы прекращаем наступление", то зачем же нам надо будет туда отправляться?" - сказал Октай.Наконец, по сведениям мировых средств массовой информации, Турция подумывает о том, чтобы по крайней мере для начала отправить в Ливию не регулярные части, а бойцов из союзных Турции сирийских группировок, прежде всего из числа сирийских туркоманов."Сейчас Турция не отправляет сирийских бойцов в Ливию, но оценка проведена, совещания на эту тему прошли, и есть тенденция к тому, чтобы пойти этим путем", - цитирует агентство Рейтер пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного турецкого чиновника.Американский и турецкий лидеры Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на пресс-службу президента Турции.«В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно ситуации в Ливии и Сирии», — говорится в сообщении.Как отмечается, два президента подчеркнули важность дипломатии в решении региональных проблем и договорились укреплять сотрудничество. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, самолеты, Турция, оружие, переворот, Ливия, войска — статья прочитана 181 раз Комментарии