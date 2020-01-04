Загрузка... Создано приложение для знакомств по ДНК 🔊 Воспроизвести



Сопоставление геномов партнёров позволяет оценить вероятность врождённых патологий у их будущих детей.



Известный учёный из Гарвардской медицинской школы Джордж Чёрч разработал мобильное приложение для знакомств на основе генетического анализа потенциальных партнёров, сообщает



Разработчик заявил, что таким образом можно выяснить, насколько вероятны у будущих детей пары серьёзные врождённые заболевания. Генетик подчеркнул, что в первую очередь приложение отслеживает вопрос самых опасных патологий. К примеру, это касается редкой, но смертоносной патологии центральной нервной системы под названием "болезнь Тея — Сакса", из-за неё дети погибают в раннем возрасте — как правило, до трёх-четырёх лет. Примечательно, что она развивается только тогда, когда у обоих родителей есть соответствующий мутантный ген. Сопоставление геномов партнёров позволяет оценить вероятность врождённых патологий у их будущих детей.Известный учёный из Гарвардской медицинской школы Джордж Чёрч разработал мобильное приложение для знакомств на основе генетического анализа потенциальных партнёров, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на CBS News. По данным исследователя, сервис будет обрабатывать информацию о ДНК, искать мутации и сопоставлять их с мутациями избранника, если таковые имеются.Разработчик заявил, что таким образом можно выяснить, насколько вероятны у будущих детей пары серьёзные врождённые заболевания. Генетик подчеркнул, что в первую очередь приложение отслеживает вопрос самых опасных патологий. К примеру, это касается редкой, но смертоносной патологии центральной нервной системы под названием "болезнь Тея — Сакса", из-за неё дети погибают в раннем возрасте — как правило, до трёх-четырёх лет. Примечательно, что она развивается только тогда, когда у обоих родителей есть соответствующий мутантный ген. Чёрч заверил, что его приложение — не повод пугаться того, что природа окажется против отношений с любимым человеком. По его расчётам, 95% пользователей нового сервиса имеют все шансы оказаться вполне совместимыми.



Тем не менее на учёного уже обрушился шквал критики. Его обвинили в пропаганде идей евгеники. Напомним, это учение о селекции применительно к людям. Его основоположник — двоюродный брат Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон. Изначально евгеника была направлена на улучшение генофонда и борьбу с вырождением. Однако впоследствии её идеями воспользовалась нацистская Германия, и с тех пор учение часто ассоциируют с расизмом и медицинскими экспериментами над людьми. Загрузка... life.ru Категории: технологии, здоровье, дом и быт Ключевые слова: дети, днк, смартфон, приложение, знакомства — статья прочитана 81 раз Комментарии