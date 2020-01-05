Патриарший хор – специально для Вильнюса 🔊 Воспроизвести 2 октября 2020 года в Вильнюсе, на сцене прекрасного по акустике и специально обновлённого к этому концерту столичному Дворцу культуры МВД (ул. Жирмуну, 1E) состоится концерт Великого Праздничного Патриаршего Хора Московского Даниловского монастыря.



Это будет великий концерт! Неповторимый!



После первого в истории концерта этого коллектива в Вильнюсе, когда прекраснейшая публика была в восторге, неоднократно вставала в восхищении с мест, бисировала, гости из Москвы, изучив реакцию на ту или иную часть концерта, приняли решение выступить на этот раз со специальной программой. В ней будет больше аутентичных хоральных произведений, а также заводных, волнующих душу и кровь залихватских казачьих, народных песен, старинных романсов, вошедших в золотой фонд мировой культуры. Это будет великий концерт! Неповторимый!После первого в истории концерта этого коллектива в Вильнюсе, когда прекраснейшая публика была в восторге, неоднократно вставала в восхищении с мест, бисировала, гости из Москвы, изучив реакцию на ту или иную часть концерта, приняли решение выступить на этот раз со специальной программой. В ней будет больше аутентичных хоральных произведений, а также заводных, волнующих душу и кровь залихватских казачьих, народных песен, старинных романсов, вошедших в золотой фонд мировой культуры. Именно на этом уникальном концерте Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, для которых уже имеющийся состав дополнится певцом, имеющим уникальный голос - бас профундо.



Во время инаугурации Патриарха Алексия именно этот хор был выбран из немалого количества духовных и церковных хоров за великолепный профессионализм, красоту голосов, за то, что называется Божественным присутствием в искусстве.



Это огромное событие в культурной жизни нашей Литвы, ведь артисты подобного масштаба и значения выступают у нас крайне редко.



В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.



Билеты на концерт мужского хора Московского Данилова монастыря 2 октября 2020 года (начало в 19.00) на сцене вильнюсского Дворца культуры МВД (ул. Жирмуну, 1E) продаются во всех кассах сети Bilietai.lt.



Любая информация по заказам на билеты и сотрудничеству – по телефонам: +370 671 76502; +370 647 40255. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Хор Московского Даниловского монастыря Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 113 раз Комментарии