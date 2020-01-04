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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств
Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года.
«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придётся купить более новую версию смартфона», — сказал Зыков.
С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.
Кроме того, 31 декабря пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать мессенджер.
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russian.rt.com
Категории: экономика, технологии
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