Загрузка... Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств 🔊 Воспроизвести



Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал в беседе с



«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придётся купить более новую версию смартфона», — сказал Зыков.



С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.



Кроме того, 31 декабря пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать мессенджер. Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года.«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придётся купить более новую версию смартфона», — сказал Зыков.С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.Кроме того, 31 декабря пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать мессенджер. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, технологии Ключевые слова: модель, WhatsApp, телефоны — статья прочитана 151 раз Комментарии