Неспокойная новогодняя ночь 🔊 Воспроизвести В новогоднюю ночь, как всегда, в Вильнюсе было неспокойно. Пьяные дрались и со своими близкими, и со случайными прохожими, управляли автомобилями, становились виновниками ДТП.



До полуночи в столице было относительно спокойно. Однако потом до самого утра работы у полиции было немало.



Первый вызов в 2020 году поступил в полночь, сработала сигнализация в гараже МВД, но тревога оказалась ложной.



Первое серьёзное происшествие было зафиксировано в 00.07 – на ул. Тайкос в руках у мужчины взорвалась петарда, мужчина лишился двух пальцев. Вскоре стали сообщать о драках, насилии в ближайшем окружении и шуме.



Первая жалоба от соседей о шуме поступила в 00.20. Всего с 22.00 до 7 часов утра в Вильнюсе поступило 57 сообщений о шуме. По словам полицейских, по сравнению с обычным количеством - это не так много. До полуночи в столице было относительно спокойно. Однако потом до самого утра работы у полиции было немало.Первый вызов в 2020 году поступил в полночь, сработала сигнализация в гараже МВД, но тревога оказалась ложной.Первое серьёзное происшествие было зафиксировано в 00.07 – на ул. Тайкос в руках у мужчины взорвалась петарда, мужчина лишился двух пальцев. Вскоре стали сообщать о драках, насилии в ближайшем окружении и шуме.Первая жалоба от соседей о шуме поступила в 00.20. Всего с 22.00 до 7 часов утра в Вильнюсе поступило 57 сообщений о шуме. По словам полицейских, по сравнению с обычным количеством - это не так много. Сообщений о насилии в ближайшем окружении поступило больше обычного (если в среднем бывает 30-40 таких сообщений в сутки, то новогодней ночью их было 79).



Около 0.30 поступило сообщение о том, что на ул. Минтес в подъезде дома обнаружен избитый мужчина, весь в крови. Выяснилось, что он в компании отмечал Новый год, разгорелся конфликт, и один из участников вечеринки ударил его бутылкой по голове. Мужчину доставили в больницу и зашили ему рану. Нетрезвые люди дрались повсюду: дома, в барах, клубах, на улицах. Но серьёзно в драках никто не пострадал.



В 3.35, в Вильнюсском районе, на Шумском шоссе, недалеко от Велючёниса, автомобиль «VW Golf» сбил женщину, которая шла по проезжей части - на её одежде не было отражателей. Удар был очень сильным: женщина (1978 г.р.) скончалась на месте. Водитель (1997 г.р.) был трезвым.



В 6 часов на ул. Парибё люди обнаружили 25-летнего молодого человека. Он был без сознания. Молодой человек скончался в больнице. Подозревают, что причиной смерти была передозировка наркотиков.



После полуночи на ул. Жигиманту ДТП совершил нетрезвый водитель на «VW Golf», дав задний ход, он врезался во внедорожник «Hyundai». Виновник пытался договориться с пострадавшим, но тот вызвал полицию, тогда водитель «VW Golf» и двое пассажиров сбежали. Полиция нашла телефон водителя «VW Golf» и позвонила ему. Он сказал, что сбежал, потому что испугался, и согласился вернуться. Полицейские поехали за ним к «Forum Palace». В организме молодого человека (1997 г.р.) было 1,22 промилле. Выяснилось также, что у молодого человека никогда не было прав. «VW Golf» был доставлен на полицейскую площадку, поскольку автомобиль может быть конфискован. Наказание молодому человеку назначит суд - ему грозит конфискация авто и штраф от 1100 до 1500 евро.



Ещё один нетрезвый водитель «отличился» в 1.50 ч. на перекрёстке ул. Калварию и Жвалгу. Мужчина (1984 г.р.) за рулём «Audi» зацепил другой автомобиль и врезался в столб, который упал на проезжую часть. После этого он заснул в автомобиле. В организме мужчины было 1,85 промилле алкоголя. Машина доставлена на полицейскую площадку, начато расследование.



В 4 часа утра помощь полиции потребовалась водителю, предоставляющему услуги подвоза, - нетрезвый пассажир, ехавший с женой и двумя детьми, стал буянить и разбил приборную панель автомобиля «Opel», вырывал у водителя телефон, угрожал ему. Водитель доставил семью домой, а пьяному дебоширу придётся ответить за нарушение в административном порядке, если ущерб оценят на сумму меньше 150 евро, если больше - его ждёт уголовная ответственность.



Около 4.30 поступило сообщение о том, что в Буйвидишкес у автобусной остановки стоит избитый мужчина, который утверждает, что в него стреляли. Полиция быстро приехала на место и выяснила, что мужчина пьян и с ног до головы в грязи. Он утверждал, что его преследовали и в него стреляли. Потом стал говорить, что он гнался за стрелявшими. Наконец, стал просить полицию отвезти его домой в Укмярге. Ему предложили отвезти его в вытрезвитель, но он отказался. Тут позвонила подруга мужчины, с ней общалась полиция. Выяснилось, что мужчину никто не обижал, просто он слишком много выпил и, не понимая, что делает, ушёл в неизвестном направлении. Полиция отвезла его к подруге, которая жила в нескольких километрах от того места, где находился мужчина.



Под утро поступило сообщение о том, что автомобилем «Toyota Auris» каршеринговой компании «CityBee», возможно, управляет нетрезвый водитель. Автомобиль остановили на перекрёстке ул. Антакальнё и Шило. Автомобилем управлял молодой человек (1996 г.р.), в машине находился спящий пассажир. В организме водителя было 1,78 промилле алкоголя. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 135 раз Комментарии