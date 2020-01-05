Позиция постороннего

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Молодёжный театр новый 2020 год встречает премьерой - 7 и 8 января здесь состоится первый показ спектакля режиссёра Эгле Шведкаускайте «Человек из рыбы». В поставленном по пьесе Аси Волошиной, активного русского драматурга, представительницы молодого поколения, спектакле рассматриваются темы очной ставки с системой, бессилия и надежды.



По словам самой А.Волошиной, первичным импульсом для появления этой пьесы стало сообщение подруги в Фейсбуке о том, что её дочь не пустили на культурное мероприятие, мол, слишком молода. В России, как и в других краях, действует возрастной ценз – N7, N14, S. «Когда они пришли в кино, им запретили покупать билеты, поскольку фильм был N14, а девочке – восемь лет. Подруга удивилась и разозлилась, что кто-то совершенно чужой (государство!) может контролировать жизнь каждого, вмешиваться в её выбор, как ей воспитывать своего ребёнка», - говорила писательница, которая в первый день премьеры – 7 января - вместе с режиссёром будет участвовать во встрече с публикой. По словам самой А.Волошиной, первичным импульсом для появления этой пьесы стало сообщение подруги в Фейсбуке о том, что её дочь не пустили на культурное мероприятие, мол, слишком молода. В России, как и в других краях, действует возрастной ценз – N7, N14, S. «Когда они пришли в кино, им запретили покупать билеты, поскольку фильм был N14, а девочке – восемь лет. Подруга удивилась и разозлилась, что кто-то совершенно чужой (государство!) может контролировать жизнь каждого, вмешиваться в её выбор, как ей воспитывать своего ребёнка», - говорила писательница, которая в первый день премьеры – 7 января - вместе с режиссёром будет участвовать во встрече с публикой. Для режиссёра Э.Шведкаус­кайте, по её собственному признанию, представить пьесу А.Воло­шиной - означает пригласить публику «в растянувшееся время, в рамках которого клубится тревога». Тревога за себя, за своё тело, за своего ребёнка, за страну и будущее. Это повод углубиться в понятие «свобода», - что это в недемократической обстановке? «Моё неподчинение или несопротивление? Не являются ли соглашательство и цинизм, направленный на загнивающий строй, формой собственного заключения», - задаёт риторический вопрос режиссёр постановки, собирающаяся познакомить литовскую публику с творчеством ещё мало известного в Литве драматурга.



«Человека из рыбы», по словам режиссёра, можно охарактеризовать как лингвистический лабиринт. Ведь многих из нас порой охватывает желание оторваться от действительности и её высмеять. Только для персонажей пьесы - это не желание, а привычное состояние. Мы игнорируем проблемы, своё собственное очерствление, а когда возникает экстремальная ситуация, удивляемся неподвижности своего тела и ума. К примеру, мы ведь живём в демократическом государстве, но гражданской позиции и сознания нам не хватает. И когда мифологизированная нами власть принимает странноватые решения, мы не понимаем, почему на наше промямленное мнение никто не обратил внимания.



Пьеса написана о России, но мышление персонажей, духовное состояние близко и литовцам. И не только им одним, подчёркивает Э.Шведкаускайте, добавляя, что ей довелось слышать после чтения комментарии коллег из Латвии, Польши, Германии.



Напомним, премьера спектакля «Человек из рыбы» состоится 7 и 8 января в зале 99. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Молодёжный театр, Эгле Шведкаускайте, «Человек из рыбы» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 39 раз Комментарии