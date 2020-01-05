Ценный подарок 🔊 Воспроизвести У книжной полки



Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinės bendruomenes Lietuvoje 2018 Vilnius, 500 egz. Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики Национальные общины в Литве, 2018 г. Вильнюс, 500 экз. Общественность республики получила долгожданный и ценный подарок: информационно-справочную монографию о национальных меньшинствах в Литве, их истории, современной жизни и планах. И дело не только в том, что она выражает официальную точку зрения на всё многообразие истории и жизни многочисленных наций, населяющих Литву, что уже само по себе интересно и важно, но и наиболее полно и в сжатом виде позволяет понять государственное видение проблем национальных меньшинств, отсекая многочисленные домыслы и измышления. Книга открывается кратким и весьма ёмким вступлением директора Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской республики доктора Виды Монтвидайте.



- В ваших руках, - пишет она, – актуальная информация о живущих в Литве национальных общинах, их культуре и деятельности, а также официальные статистические показатели. Также представляем основные области деятельности, функции и традиции нашей институции - Департамента национальных меньшинств - при представлении интересов национальных меньшинств.



Как следует из представленных материалов, в основу всех статистических выкладок положены итоги переписи населения, проведённой в 2011 году, - в Литве проживают представители 154 национальностей, что на 45 национальностей больше, чем было в 2001 году. Из 3 043 429 жителей Литвы – национальные меньшинства составляют 482 115 человек; в сборнике приводятся сведения о наиболее многочисленных нацменьшинствах. Это поляки - их более 200 тысяч, русские - около 177 тысяч и белорусы – более 36 тысяч.



Самые многонациональные самоуправления - город Вильнюс и Вильнюсский район, Висагинас, Каунас и Клайпеда; а в 48 самоуправлениях литовцы составляют 90 и более процентов.



Нашему читателю, несомненно, будет интересным узнать, что за государственная институция Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, для решения каких задач он создан и чем, собственно, он занимается. Этому посвящена значительная часть книги, написанная интересно и со знанием дела.



Особое внимание привлекает и та часть, где говорится о программах, связанных с национальными меньшинствами, которые курируют самоуправления. Перечень самоуправлений, осуществивших за последние три года ряд программ, связанных с национальными меньшинствами, довольно весомый. Да и сами программы, пусть и охватывают далеко не все жизненно важные для национальных меньшинств проблемы, однако оставляют впечатление продуманных, идущих от человека мероприятий.



Доминирующие проекты связаны с благоустройством кладбищ, ремонтом церквей, хотя есть и мероприятия, связанные с современной жизнью, – это фестивали, Дни культуры, издание книг. Наибольшую финансовую щедрость проявляли самоуправления Вильнюса и Вильнюсского района, Клайпеды, Друскининкай и ряда других.



После знакомства с опубликованными материалами складывается впечатление создания в Литве довольно стройной и разветвлённой системы работы с национальными меньшинствами.



- Самую большую часть работы департамента, – пишут авторы книги, – составила работа с неправительственными организациями национальных меньшинств: по­ощряли всестороннюю интеграцию национальных меньшинств в общественную жизнь, поддерживали ростки культуры национальных меньшинств, укрепляли национальную аутентичность.



Больше всего неправительственных организаций национальных меньшинств создано в Вильнюсе - 142, Клайпеде – более 20; наиболее активно в подобные формы объединяются поляки – у них 64 организации, у русских – 58; белорусы объединились в 20 организаций.



Познавательное, да и практическое значение, имеет и размещённый в книге раздел о деятельности культурных центров национальных меньшинств – Дома национальных меньшинств, Каунасского культурного центра различных меньшинств, Литовского фольклорного и этнографического центра национальных меньшинств, а в последний год - Клайпедского и Висагинского культурных центров.



Думается, что читателям будет интересен материал о состоянии школьного и дошкольного обучения детей, состоянии русскоязычной и польской прессы, других медийных органов, работающих на языках нацменьшинств.



Разумеется, наивно искать отзвуки всей реальной жизни в официальном документе. Однако и он вызывает вопросы. Первым из них следует назвать отсутствие закона о национальных меньшинствах – вот уже десять лет страна живёт без такого документа. Оставим в стороне правовое положение самого Департамента нацменьшинств при Правительстве Литовской Рес­публики – как-то неубедительны основания работы государственной институции в такой области, как национальные меньшинства, без закона.



Во-вторых, общепризнано, что именно отсутствие законодательной базы и деятельность лишь на подзаконных актах не только умаляет важность не урегулированной законом области, но и может привести к правовому нигилизму, а то и правовому беспределу, не говоря о почве для различных толкований тех или иных дефиниций.



И ещё: вряд ли можно назвать корректным произвольное толкование статистических периодов, особенно, если речь в одном случае идёт о периодах в несколько столетий, а в другом – вырываются неоправданные ссылки на короткие периоды, вроде десяти лет. Возьмём, для примера, статистику национальных меньшинств, живущих в Литве.



В самый канун обретения Литовской Республикой независимости, а именно в 1989 году, статистики дали исчерпывающий анализ национального состава населения Литвы. И не стоит ли проанализировать, сколько лиц некоренной национальности было в самом начале независимого пути и к чему пришли они спустя почти тридцать лет?



Приведём лишь несколько цифр по одному из самых больших национальных меньшинств – русским. В 1989 г. в Литве проживало 344 450 человек русской национальности, а, как утверждает Департамент нацменьшинств, в 2011 году -



176 913. Так и хочется спросить: а куда девалось более 167 тысяч человек? Неужели только одной эмиграцией в «лучшую западную жизнь» можно объяснить это?



Аналогичные цифры и в разрезе городов. В Вильнюсе численность русских уменьшилось за упомянутый период со 116 613 в 1989 году до 63 900, и это при том, что число жителей в столице выросло.



Такое же положение и по крупным городам и районным само­управлениям, а в Каунасе количество русских сократилось почти втрое - с 34 823 до 11 900.



Однако при всех умалчиваниях проблем и недоговорённостях сделанного появление упомянутой монографии – оригинальный и смелый шаг в общественной жизни Литвы, делающий честь издателю и составителям. Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Департамент национальных меньшинств Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 89 раз Комментарии