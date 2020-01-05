Почему растут цены 🔊 Воспроизвести Хотя многим кажется, что цены в Литве растут не по дням, а по часам, экономисты и эксперты перечисляют реальные причины того, что происходит не только в Литве, но и в других странах. Всё довольно просто - доходы людей растут, поэтому и цены меняются, объясняют эксперты.



Изменения цен неизбежны



Рута Вайнене, экономист и исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы, сказала, что цены в любом случае изменились бы, независимо от валюты. Поэтому люди, которые обвиняют евро, безусловно, ошибаются.



«Как экономист, я могу сказать, что литы также были очень близки к евро. Лит был привязан к евро с 2002 года, до 1994 года он был привязан к доллару США, а затем привязан к евро по странному курсу 3,4528, но было валютное управление. Валютное управление означало, что лит у нас как номинал. Рута Вайнене, экономист и исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы, сказала, что цены в любом случае изменились бы, независимо от валюты. Поэтому люди, которые обвиняют евро, безусловно, ошибаются.«Как экономист, я могу сказать, что литы также были очень близки к евро. Лит был привязан к евро с 2002 года, до 1994 года он был привязан к доллару США, а затем привязан к евро по странному курсу 3,4528, но было валютное управление. Валютное управление означало, что лит у нас как номинал. Но в основном мы уже тогда использовали денежную политику Европейского центрального банка. По сути, эта денежная политика уже была европейской в течение некоторого времени.



Цены в любом случае изменились бы - в литах или в евро. На цену оказали влияние многие другие факторы. В конечном итоге она определяется продавцом, но это не означает, что он устанавливает цену», - сказала экономист в передаче «День с DELFI».



Возможности людей отличаются



По словам Вайнене, не нужно ожидать, что люди вдруг почувствуют удовлетворение всем:



«Люди, вероятно, чувствуют ту покупательную способность, которая, естественно, с введением евро, не может стать средней для Европейского союза, такого чуда не следовало ожидать. Очевидно, многие всё ещё думают, что не могут удовлетворить свои основные потребности так, как им хотелось бы. Значительная часть нашего дохода по-прежнему идёт на налоги, коммунальные услуги и продукты питания. Да, мы всё ещё являемся развивающейся страной. Не все люди имеют одинаковую возможность купить тот или иной товар, но это нормально.



У всех людей разные доходы, разные бытовые ситуации.



Город и деревня - тоже разные ситуации. Но, конечно, мы все хотим, чтобы наш доход был выше, независимо от того, какова наша деятельность. Разница естественна, но стремления - такие же». ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 161 раз Комментарии