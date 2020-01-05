За качество доплатим

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До сих пор жители литовской столицы платили за питание детей в яслях 1,81 евро в день, а в детском саду – 2,07 евро, но с 1 января 2020 года цены подросли.



Родители, помимо питания, оплачивали также 0,72 евро в день (малоимущие семьи - 0,29 евро в день). С января и эта статья домашнего расхода стала чуть больше, сообщает ru.delfi.lt.



Советник мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сказала, что цены пришлось поднять, поскольку детям будут поставлять более качественную пищу. Кроме того, на повышении цен сказалась общая инфляция.



За питание детсадовцев плата увеличилась с 2,07 до 2,50 евро, в яслях - с 1,81 до 2,20 евро.



Ежедневная плата за нахождение ребёнка в таких учреждениях повышается с 0,72 до 1 евро (для малоимущих семей с 0,29 до 0,50 евро).



По словам Э.Тамошюнайте, до этого цены повышали почти 10 лет назад - в 2010 г., а в 2014 году их только пересчитали в евро.



«Цены не менялись с 2010 года, а, как известно, мы покупаем экологические продукты, внедрили систему здорового питания. За эти 9 лет продукты подорожали, тем более – экологические, а они - ещё дороже. Мы много обсуждали ценовой вопрос с ассоциацией детских садов и подняли цену минимально, то есть на 20%», – сказала Э.Тамошюнайте.



По её словам, плата за детский сад в месяц увеличивается на 10 евро, в некоторых случаях - больше. Родители, помимо питания, оплачивали также 0,72 евро в день (малоимущие семьи - 0,29 евро в день). С января и эта статья домашнего расхода стала чуть больше, сообщает ru.delfi.lt.Советник мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сказала, что цены пришлось поднять, поскольку детям будут поставлять более качественную пищу. Кроме того, на повышении цен сказалась общая инфляция.За питание детсадовцев плата увеличилась с 2,07 до 2,50 евро, в яслях - с 1,81 до 2,20 евро.Ежедневная плата за нахождение ребёнка в таких учреждениях повышается с 0,72 до 1 евро (для малоимущих семей с 0,29 до 0,50 евро).По словам Э.Тамошюнайте, до этого цены повышали почти 10 лет назад - в 2010 г., а в 2014 году их только пересчитали в евро.«Цены не менялись с 2010 года, а, как известно, мы покупаем экологические продукты, внедрили систему здорового питания. За эти 9 лет продукты подорожали, тем более – экологические, а они - ещё дороже. Мы много обсуждали ценовой вопрос с ассоциацией детских садов и подняли цену минимально, то есть на 20%», – сказала Э.Тамошюнайте.По её словам, плата за детский сад в месяц увеличивается на 10 евро, в некоторых случаях - больше. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 163 раза Комментарии