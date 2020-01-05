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Главный подарок года
Число мальчиков и девочек почти не отличается – в этом году в Вильнюсе зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году в Вильнюсе родилась 121 пара двойняшек, сообщает Вильнюсское самоуправление.
Вильнюс остаётся единственным городом Литвы, в котором рождаемость превышает количество смертей.
В Вильнюсе живут 11 человек, которым в этом году исполнилось 100 лет, сообщает портал L24.lt со ссылкой на информационное агентство ELTA.
В Вильнюсе самыми популярными именами для девочек в этом году были София, Эмилия, Амелия, Ева, Аделе, Габия, Эма, Габриэле, Оливия и Лея.
Мальчиков чаще всего называли Йонас, Лукас, Бенас, Доминикас, Йокубас, Ноюс, Адомас, Матас, Эмилис и Аугустас.
В этом году в Вильнюсе поженились 2927 пар, ещё 1905 свадеб были сыграны за границей.
В ушедшем году было зарегистрировано 439 браков, когда одним из молодых был гражданин иностранного государства.
Жительницы Вильнюса чаще всего выходили замуж за граждан США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Индии.
Мужчины чаще всего женились на красавицах из Украины, Белоруссии и России.
L24.lt, ELTA
Категории: общество
Ключевые слова: дети
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199
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