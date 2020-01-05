Главный подарок года 🔊 Воспроизвести В 2019 году в столице Литвы всего родились 6540 детей, ещё 4288 зарегистрированных детей родились за границей.



Число мальчиков и девочек почти не отличается – в этом году в Вильнюсе зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году в Вильнюсе родилась 121 пара двойняшек, сообщает Вильнюсское самоуправление.



Вильнюс остаётся единственным городом Литвы, в котором рождаемость превышает количество смертей.



В Вильнюсе живут 11 человек, которым в этом году исполнилось 100 лет, сообщает портал L24.lt со ссылкой на информационное агентство ELTA.



В Вильнюсе самыми популярными именами для девочек в этом году были София, Эмилия, Амелия, Ева, Аделе, Габия, Эма, Габриэле, Оливия и Лея.



Мальчиков чаще всего называли Йонас, Лукас, Бенас, Доминикас, Йокубас, Ноюс, Адомас, Матас, Эмилис и Аугустас.



В этом году в Вильнюсе поженились 2927 пар, ещё 1905 свадеб были сыграны за границей.



В ушедшем году было зарегистрировано 439 браков, когда одним из молодых был гражданин иностранного государства.



Жительницы Вильнюса чаще всего выходили замуж за граждан США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Индии.



Мужчины чаще всего женились на красавицах из Украины, Белоруссии и России. Число мальчиков и девочек почти не отличается – в этом году в Вильнюсе зарегистрировано 5447 мальчиков и 5381 девочка. В 2019 году в Вильнюсе родилась 121 пара двойняшек, сообщает Вильнюсское самоуправление.Вильнюс остаётся единственным городом Литвы, в котором рождаемость превышает количество смертей.В Вильнюсе живут 11 человек, которым в этом году исполнилось 100 лет, сообщает портал L24.lt со ссылкой на информационное агентство ELTA.В Вильнюсе самыми популярными именами для девочек в этом году были София, Эмилия, Амелия, Ева, Аделе, Габия, Эма, Габриэле, Оливия и Лея.Мальчиков чаще всего называли Йонас, Лукас, Бенас, Доминикас, Йокубас, Ноюс, Адомас, Матас, Эмилис и Аугустас.В этом году в Вильнюсе поженились 2927 пар, ещё 1905 свадеб были сыграны за границей.В ушедшем году было зарегистрировано 439 браков, когда одним из молодых был гражданин иностранного государства.Жительницы Вильнюса чаще всего выходили замуж за граждан США, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Индии.Мужчины чаще всего женились на красавицах из Украины, Белоруссии и России. L24.lt, ELTA Категории: общество Ключевые слова: дети Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 156 раз Комментарии