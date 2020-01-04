Загрузка... El Mundo Испания : почему испанцы предпочитают секс в отношениях 🔊 Воспроизвести © Depositphotos, ArturVerkhovetskiy



Хотя испанцам сложно договориться в отношении политики, в вопросах секса им это удалось. Это по крайней мере показал восьмой опрос «Молодые испанцы и секс», проведенный компанией «CONTROL», которая решила исследовать не политические, а сексуальные предпочтения испанцев.



Согласно полученным данным, нам, испанцам, не нужно несколько попыток, чтобы прийти к согласию о том, на каком свидании лучше заняться сексом. 57,4% опрошенных подтверждают, что занимаются сексом на первых свиданиях, однако в большинстве случаев это происходит на втором или третьем свидании. Таким образом, в постели нам договориться гораздо легче, чем на выборах.



Кроме того, мы, испанцы, предпочитаем длительные отношения, и в данном вопросе союзников нам найти легче. У 74,9% опрошенных есть постоянный партнер, а это, в свою очередь, позволяет приходить к соглашениям, в результате которых обе стороны получают выгоду. Поэтому мы, похоже, не только хорошо умеем договариваться, но при этом наши договоренности весьма длительны. Согласно полученным данным, нам, испанцам, не нужно несколько попыток, чтобы прийти к согласию о том, на каком свидании лучше заняться сексом. 57,4% опрошенных подтверждают, что занимаются сексом на первых свиданиях, однако в большинстве случаев это происходит на втором или третьем свидании. Таким образом, в постели нам договориться гораздо легче, чем на выборах.Кроме того, мы, испанцы, предпочитаем длительные отношения, и в данном вопросе союзников нам найти легче. У 74,9% опрошенных есть постоянный партнер, а это, в свою очередь, позволяет приходить к соглашениям, в результате которых обе стороны получают выгоду. Поэтому мы, похоже, не только хорошо умеем договариваться, но при этом наши договоренности весьма длительны.



Консенсус был достигнут и в вопросе позы, две из которых стали очевидными победителями: классическая миссионерская, самая консервативная и самая практикуемая (64,9%), а за ней поза по-собачьи, более смелая, но уже привычная для спален в нашей стране, поскольку удовольствие от нее получает больше половины опрошенных (51,8%).



В случае контрацепции, что не удивительно, опять большинство. В качестве основного средства контрацепции испанцы предпочитают презервативы (59,3%), однако один из четырех признает, что использует их не всегда. Также большое количество опрошенных четко осознают, что используют их против нежелательной беременности (47,7%) и для защиты от инфекций, передающихся половым путем (43,9%).



У нас, испанцев, похоже, не возникает сомнений, когда необходимо определить, кто лучше всех в постели. Пятый год подряд первое место занимают жители Андалусии: 18% считают, что они лучше всех. В результате технической ничьи на втором месте расположились жители Канарских островов, за которых было отдано 9,6% голосов, и каталонцы, которых лучшими считают 9,2% опрошенных.



Похоже, ни одна поговорка лучше не описывает нашу страну в вопросе секса. И несмотря на наш характер, который, возможно, ассоциируют со страстностью и творческим подходом, правда в том, что мы мало что изобретаем, мы следуем классике и используем всё, что нам привычно.



Поэтому больше половины встречаются с людьми, которых они знали раньше. Для знакомств испанцы используют самые традиционные варианты, например, бар или дискотеку (23,3%). При этом благодаря революции в сфере новых технологий для поиска сексуальных партнеров используют социальные сети (6,3%) и приложения для знакомств (15%). Впоследствии, возможно, года через четыре, такие варианты могут стать самыми популярными, вытеснив обычные. Ну а теперь, раз уж мы смогли прийти к согласию в таком сложном вопросе, как сексуальность, попробуем сделать это и в политике?



Автор: Ана Сьерра (Ana Sierra), сексолог для El Mundo, Испания, перевод Большинство испанцев, восемь из десяти (75,4%), хотели бы заниматься сексом чаще. Это доказывает, что они хотели бы взаимодействовать со своими сексуальными партнерами почаще.Консенсус был достигнут и в вопросе позы, две из которых стали очевидными победителями: классическая миссионерская, самая консервативная и самая практикуемая (64,9%), а за ней поза по-собачьи, более смелая, но уже привычная для спален в нашей стране, поскольку удовольствие от нее получает больше половины опрошенных (51,8%).В случае контрацепции, что не удивительно, опять большинство. В качестве основного средства контрацепции испанцы предпочитают презервативы (59,3%), однако один из четырех признает, что использует их не всегда. Также большое количество опрошенных четко осознают, что используют их против нежелательной беременности (47,7%) и для защиты от инфекций, передающихся половым путем (43,9%).У нас, испанцев, похоже, не возникает сомнений, когда необходимо определить, кто лучше всех в постели. Пятый год подряд первое место занимают жители Андалусии: 18% считают, что они лучше всех. В результате технической ничьи на втором месте расположились жители Канарских островов, за которых было отдано 9,6% голосов, и каталонцы, которых лучшими считают 9,2% опрошенных.Похоже, ни одна поговорка лучше не описывает нашу страну в вопросе секса. И несмотря на наш характер, который, возможно, ассоциируют со страстностью и творческим подходом, правда в том, что мы мало что изобретаем, мы следуем классике и используем всё, что нам привычно.Поэтому больше половины встречаются с людьми, которых они знали раньше. Для знакомств испанцы используют самые традиционные варианты, например, бар или дискотеку (23,3%). При этом благодаря революции в сфере новых технологий для поиска сексуальных партнеров используют социальные сети (6,3%) и приложения для знакомств (15%). Впоследствии, возможно, года через четыре, такие варианты могут стать самыми популярными, вытеснив обычные. Ну а теперь, раз уж мы смогли прийти к согласию в таком сложном вопросе, как сексуальность, попробуем сделать это и в политике?Автор: Ана Сьерра (Ana Sierra), сексолог для El Mundo, Испания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, здоровье, в Европе, дом и быт Ключевые слова: Секс, семья, испанцы — статья прочитана 199 раз Комментарии