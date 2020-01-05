Головоломка 🔊 Воспроизвести На исходе минувшего года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в качестве новогоднего подарочка преподнёс согражданам самую настоящую головоломку.



Обычно глава литовского МИДа вот уже более десяти лет чётко и ясно говорит всё то, что соответствует «генеральной линии партии», а про то, что ей не соответствует, даже не заикается. А тут в интервью порталу государственной телерадиокомпании lrt.lt он сказал такое, что сразу же породило огромное количество вопросов.



Он, например, заявил, что отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку такая позиция может не получить поддержки со стороны институтов ЕС.



Значит ли это, что постоянные претензии к БелАЭС, озвучиваемые в том числе и Л.Линкявичюсом, без ссылок на конкретные факты и конкретных специалистов именно в области ядерной энергетики, а не политологии, можно считать слишком уж радикальной позицией? Обычно глава литовского МИДа вот уже более десяти лет чётко и ясно говорит всё то, что соответствует «генеральной линии партии», а про то, что ей не соответствует, даже не заикается. А тут в интервью порталу государственной телерадиокомпании lrt.lt он сказал такое, что сразу же породило огромное количество вопросов.Он, например, заявил, что отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку такая позиция может не получить поддержки со стороны институтов ЕС.Значит ли это, что постоянные претензии к БелАЭС, озвучиваемые в том числе и Л.Линкявичюсом, без ссылок на конкретные факты и конкретных специалистов именно в области ядерной энергетики, а не политологии, можно считать слишком уж радикальной позицией? Или всё же министр говорит только о будущем, когда официальная позиция руководства Литвы может стать ещё радикальнее (многие наверняка удивились: куда ещё радикальнее!)?



Выступить с заявлением с требованием немедленно прекратить все работы на АЭС, которая вот-вот начнёт работать в штатном режиме? Так выступали уже с такими заявлениями, и не раз!



Л.Линкявичюс в интервью гостелевизионщикам, в частности, сказал, что, если поведение Литвы будет слишком радикально, «не очень практически реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников».



- А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС - безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся, - сказал министр.



И тут же добавил: «Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы, и нормы международного права также применяются достаточно избирательно».



Можно предположить, что наши белорусские соседи, при желании, то же самое могли бы сказать и о Литве. И, скорее всего, нам бы это очень не понравилось, мы потребовали бы конкретных доказательств. Потому что нас можно критиковать только с доказательствами. А лучше вообще не критиковать. Особенно белорусам и россиянам.



Поэтому-то, надо полагать, Л.Линкявичюс и проводит очень тонкую грань между «не очень радикально» и «чересчур радикально»: «Что это значит чересчур - если мы требуем, чтобы электростанция не работала или будем требовать, чтобы она была остановлена, после того как вступит в эксплуатацию, - это довольно радикально. На данном этапе мы должны выдвигать реалистичные требования, понятные нашим союзникам».



Знаете, почему предсказания Нострадамуса столь востребованы? Потому что их всегда можно приспособить к современным актуалиям, объяснить так, как толкователю будет выгодно.



Вот и у нашего министра будет такая возможность – долго растолковывать свою «непоколебимую позицию» относительно БелАЭС.



После интервью порталу lrt.lt министр, например, агентству BNS пояснил следующее: «Мы требовали, например, чтобы они построили электростанцию в другом месте. Они не будут строить её где-то ещё, если уже построили на этом месте, хотя площадка непригодна, и мы неоднократно подчёркивали это. На данном этапе мы должны требовать, чтобы учреждения подключились и проконтролировали заключительные этапы этого строительства, и требовали, чтобы стандарты безопасности были соблюдены, поскольку контроль пока ограничен их собственным».



Странно, но глава литовского МИДа почему-то не высказывает свою как эксперта оценку АЭС, строящейся в Финляндии, не анализирует варианты будущих польских АЭС, а было бы интересно послушать по этому поводу «начальника дипломатически-транспортного цеха».



К слову, высокопоставленные представители Литвы неоднократно встречались с представителями МАГАТЭ. Вот и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас недавно встречался с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и указал гостю на то, что обеспечение без­опасности в Белоруссии должно быть приоритетной задачей МАГАТЭ.



Кстати, Литва в очередной раз узнала о выволочке (или всё-таки здесь можно использовать другое слово, более дипломатическое?), устроенной Вильнюсом «этой самой» МАГАТЭ, но опять так и не узнали, что же думает по этому поводу главный в мире контролёр ядерной энергетики. Информация об этом на сайтах госведомств и в литовских СМИ отсутствует напрочь. И действительно: нам о Бел­АЭС всё уже сказали Линкявичюс с Вайчюнасом, что ещё надо?!



И стоит ли теперь вспоминать о том, что приезжавший в Вильнюс в октябре 2019 года секретарь по вопросам энергетики США Рик Перри заявил, что по поводу Белорусской АЭС Литва должна общаться с МАГАТЭ и Минском, а США не будут вмешиваться в переговоры по этому вопросу?



Л.Линкявичюс также чётко и ясно разъяснил, что все наши еврососеди солидарны с Литвой и все как один поддерживают нас по вопросу импорта островецкой электроэнергии, точнее, его запрета: «Наши польские соседи чётко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно».



Принцип, знаете ли, это великое дело, можно сказать, незыблемое. Особенно, когда используются такие слова, как «насколько это будет возможным».



Правда, Линкявичюс в роли толкователя своих же заявлений убедил далеко не всех даже в Литве.



Бывший депутат Сейма Литвы, экс-депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, например, на своей странице в социальной сети Facebook написал следующее: «Очевидный пример, как мы из-за некомпетентности руководителей, пустой заносчивости сами себя загнали в тупик, не нашли союзников даже среди ближайших соседей, как и во всём ЕС, но и испортили отношения с Белоруссией, а результат нулевой».



По его мнению, БелАЭС является символом проигрыша Литвы «как в политике, так в экономике, так и в дипломатии», при этом лично Линкявичюс, считает Мазуронис, сыграл в этом одну из главных ролей.



«Министру иностранных дел Линкявичюсу, который был активным создателем этой истории, следовало бы помолчать, поскольку такие попытки «сменить пластинку» выглядят уже не смешно», — цитирует литовского политика ИА «Регнум». Александр ШУЛЬГА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: БелАЭС Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 151 раз Комментарии