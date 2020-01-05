Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Жарносекова Январь 1970 года



В Йонишкском районе сдана в эксплуатацию первая очередь нового комбикормового завода – он будет ежедневно выпускать более 300 тонн комбикормов, обогащённых витаминами, микроэлементами и антибиотиками. Одновременно это будет один из самых механизированных и автоматизированных заводов в своей отрасли во всей стране. Сейчас в Литве 11 комбикормовых заводов, способных изготовить за год около миллиона тонн кормов, однако этого количества не хватает для быстро развивающегося животноводства. Поэтому в ближайшие годы предусматривается увеличить объёмы производства комбикормов в полтора раза, для чего будут построены новые предприятия комбикормовой промышленности в Шяуляй, Кедайняй, Варене, Мажейкяй и Плунге. В Йонишкском районе сдана в эксплуатацию первая очередь нового комбикормового завода – он будет ежедневно выпускать более 300 тонн комбикормов, обогащённых витаминами, микроэлементами и антибиотиками. Одновременно это будет один из самых механизированных и автоматизированных заводов в своей отрасли во всей стране. Сейчас в Литве 11 комбикормовых заводов, способных изготовить за год около миллиона тонн кормов, однако этого количества не хватает для быстро развивающегося животноводства. Поэтому в ближайшие годы предусматривается увеличить объёмы производства комбикормов в полтора раза, для чего будут построены новые предприятия комбикормовой промышленности в Шяуляй, Кедайняй, Варене, Мажейкяй и Плунге. ● ● ●



Несколько лет назад специалисты Вильнюсского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института металлорежущих станков создали круглошлифовальный станок особо высокой точности, а коллектив Вильнюсского завода шлифовальных станков освоил его производство. Новинка быстро получила широкое признание в отрасли – станок покупают в Австрии и Англии, ФРГ, Швеции и ряде других стран. Модель за сравнительно короткое время собрала награды многих международных выставок.



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Картинная галерея (ныне Кафедральный собор в Вильнюсе. – Прим. автора) – традиционное место концертов камерной и органной музыки. На днях здесь прошёл первый концерт Второго Вильнюсского фестиваля органной музыки. Его открыл старейший органист страны, ленинградский профессор Исай Брауде.



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Наращивает выпуск своей продукции Панявежский стекольный завод: в текущем году он планирует увеличить производство стекла на миллион квадратных метров. И весь прирост будет получен за счёт роста производительности труда. Одновременно на заводе идёт обновление основных фондов: пущено четыре машины для вертикальной вытяжки стекла, усовершенствована стекловаренная печь; вступила в строй новая технологическая линия по производству закалённого стекла. Завод планирует выйти на проектную мощность – производство 4,2 миллиона квадратных метров стекла в год.



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Определены перспективы развития Утяны – важного центра Восточной Литвы. Главным местом событий станет промышленный район города: здесь намечено построить крупное предприятие пищевой промышленности, промышленности стройматериалов, мясокомбинат, завод молочного порошка, комбикормовый завод и ряд других объектов производственного назначения. В северной части планом предусматривается формирование общественного центра – здесь вырастут торговый центр, кинотеатр, поликлиника и другие общественно-бытовые здания. От промышленных предприятий общественный центр будут отделять ансамбли зелёной архитектуры.



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В нынешнем году Литва примет участие во многих зарубежных выставках и ярмарках. В их числе Венская, Парижская и Загребская выставки; крупная выставка «Литва–70» в Эрфурте, отдельные экспозиции литовских товаров будут представлены на ярмарках в Познани, Измире, Дамаске, Хельсинки, Лейпциге и Брно. Однако подлинным смотром достижений республики станет выставка «Экспо–70» в Осаке.



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В один из дней минувшей недели пионеры из каунасских школ пришли в зал заседаний Верховного Совета СССР в Большом Кремлёвском дворце. Здесь, в ознаменование тридцатилетия советской власти в Литве, они провели свою торжественную линейку. Именно в этом зале проходило заседание VII сессии Верховного Совета СССР первого созыва, на котором Литва была принята в состав СССР. Выстроившись полукругом около трибуны, на том самом месте, где почти тридцать лет стояла Комиссия народного Сейма, они развернули своё красное знамя. На этой встрече с пионерами выступил участник тех событий – Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ю.И.Палецкис.



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«Воспоминания о Пятрасе Цвирке» - так называется сборник документов и рассказов современников о знаменитом литовском литераторе, вышедший недавно из печати. На его страницах рассказ о П.Цвирке, его детстве и школьных годах; людях, с которыми он жил и творил. Сборник богато иллюстрирован, а многие фотографические документы публикуются впервые. Сборник подготовили Ю.Балтушис, В.Галинис и А.Венцлова. Подготовил Яков ПРОХОРОВ , специально для «Обзора» По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesа» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 151 раз Комментарии