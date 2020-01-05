Тут пришла тётя Вера... И объяснила про трансформацию 🔊 Воспроизвести



- Ну что, тётя Вера, надо бы вам как народному политологу и какие-то итоги прошедшего года подвести и очертить, так сказать, перспективы года наступившего, - предложил я соседке в одну из первых «посленовогодних» встреч.



- А почему ж не очертить! – охотно согласилась собеседница. – Думаю, что ты не станешь спорить, что главным событием прошлого года у нас в Литве стали президентские выборы…



- Нет, не стану, - откликнулся я.



- Думаю, что ты не будешь возражать и против того, что Гитанас Науседа победил с огромным перевесом свою соперницу из консерваторского лагеря в первую очередь потому, что жителей нашей страны уже до печёнок достала воинственная риторика, что им хочется, чтобы руководители Литовского государства гораздо больше внимания уделяли нашей внутренней жизни, а не поучали всех вокруг, - добавила соседка. - Ну что, тётя Вера, надо бы вам как народному политологу и какие-то итоги прошедшего года подвести и очертить, так сказать, перспективы года наступившего, - предложил я соседке в одну из первых «посленовогодних» встреч.- А почему ж не очертить! – охотно согласилась собеседница. – Думаю, что ты не станешь спорить, что главным событием прошлого года у нас в Литве стали президентские выборы…- Нет, не стану, - откликнулся я.- Думаю, что ты не будешь возражать и против того, что Гитанас Науседа победил с огромным перевесом свою соперницу из консерваторского лагеря в первую очередь потому, что жителей нашей страны уже до печёнок достала воинственная риторика, что им хочется, чтобы руководители Литовского государства гораздо больше внимания уделяли нашей внутренней жизни, а не поучали всех вокруг, - добавила соседка. - Да кто же, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, будет это отрицать! – воскликнул я.



- Тогда почему, по-твоему, в последние месяцы наш президент, обещавший, по крайней мере, отказаться от воинственной риторики, так активно стал её использовать? Некоторые по этому поводу даже говорят, что он фактически превращается в версию своей предшественницы. Что вдруг изменилось, как ты думаешь? – наклонила вопросительно голову соседка.



- Я бы с бо́льшим удовольствием выслушал вашу версию, - отреагировал я, как истинный джентльмен.



- Как по мне, так Науседа действительно поначалу хотел отказаться от раздачи обвинений и поучений, чем грешила его предшественница. Но потом на международной арене, прежде всего в том её сегменте, который касается НАТО, начали происходить серьёзные изменения: некоторые почему-то перестали считать этот военный блок, а значит, и США, «священной коровой», не подлежащей критике, - сказала тётя Вера. - И кто-то, надо полагать, убедил нашего президента в том, что на фоне «разброда и шатаний» Литва может очень наглядно показать свою лояльность Соединённым Штатам и лично Дональду Трампу. Можешь назвать это приверженностью евроатлантическим принципам, сути это



не меняет.



- Допускаю, что такое вполне могло быть, но мне всё равно непонятно, в чём же тут выгода для всех нас, живущих в Литве, а не только для руководителя нашего государства, которого могут пригласить на обед с самим Трампом? – честно признался я. – Или нам продадут партию каких-нибудь американских ракет не по 100 тысяч евро, а по 90? Это же всё равно из кармана, а не в карман литовских налогоплательщиков. Понятно, что всякая страна должна уметь себя защитить, но всё-таки!..



- Вот это нам и предстоит понять в наступившем году. Может быть, где-то там, глубоко под спудом, и таится какой-то непостижимый нам смысл непрекращающихся нападок на Россию, а теперь и на Китай, которые являются также и огромными рынками, - подняла вверх палец тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 96 раз Комментарии