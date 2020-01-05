Ну, здравствуй, год новый и особенный! 🔊 Воспроизвести



Карапуз, румяный и счастливый, продолжает радовать нас, а иначе и быть не может: этот 2020 год – совершенно особенный.



Только ленивый не заметил, что такое зеркально-симметричное число (ну, почти зеркально-симметричное, не будем цепляться к частностям, не укладывающимся в канву нашего рассказа) бывает один раз в тысячу десять лет.



В предыдущий раз это было в 1010 году. Те, кто жил в то время, были, судя по всему, так счастливы и горды осознанием величия переживаемого ими момента, что у них попросту так и не дошли руки высечь где-нибудь четыре эти цифры.



Мы же – умнее, в электронном пространстве мы оставим миллиарды свидетельств удивительной даты. И если в следующий раз – в 3030 году – на земле ещё будет существовать интернет и электронное пространство, то электронные археологи нароют кучу любопытного из нашей сегодняшней жизни. Сегодня, в день выхода этого номера «Обзора», к слову, с порядковым номером 1199, Новому году исполняется три денёчка.Карапуз, румяный и счастливый, продолжает радовать нас, а иначе и быть не может: этот 2020 год – совершенно особенный.Только ленивый не заметил, что такое зеркально-симметричное число (ну, почти зеркально-симметричное, не будем цепляться к частностям, не укладывающимся в канву нашего рассказа) бывает один раз в тысячу десять лет.В предыдущий раз это было в 1010 году. Те, кто жил в то время, были, судя по всему, так счастливы и горды осознанием величия переживаемого ими момента, что у них попросту так и не дошли руки высечь где-нибудь четыре эти цифры.Мы же – умнее, в электронном пространстве мы оставим миллиарды свидетельств удивительной даты. И если в следующий раз – в 3030 году – на земле ещё будет существовать интернет и электронное пространство, то электронные археологи нароют кучу любопытного из нашей сегодняшней жизни. Может быть, они сумеют найти и электронные копии бумажных номеров газеты «Обзор».



А в них наверняка будет продолжение цикла о людях, освободивших мир, а значит, и нашу Литву от фашистского человеконенавистнического порядка.



Спустя 75 лет после Победы этот порядок из-за сегодняшних сиюминутных сугубо корыстных интересов ряду политиков уже не кажется таким уж и людоедским. Такие политики снисходительно поглядывают на коричневые росточки, выглядывающие то там, то тут. Такие политики старательно делают вид, что новая коричневая чума не вызреет и что никто не пойдёт убивать других только потому, что кто-то посчитает этих других недостойными жизни.



А не найдутся ли новые предлоги?



Именно поэтому мы просто обязаны продолжать свой цикл, начатый ещё в апреле 2019 года.



Электронные археологи наверняка раскопают, что в «Обзоре» за 2020 год было немало статей, рассказывающих и о тех, кто своими золотыми руками делает жизнь лучше и добрее для родных и близких, кто учит нас жить, ориентируясь на позитивные моменты, а не сосредотачиваться исключительно на поиске негатива.



Это, к слову, очень пригодилось бы и нашим политикам, но у них, как нам всем давно уже известно, своя «свадьба», а у нас – своя.



Именно поэтому сейчас стоит, наверное, признаться, что «Обзор» совершенно сознательно свёл к минимуму публикацию различных рейтингов политической популярности.



Нам бы очень хотелось, чтобы и наши читатели не забывали, что наша Вселенная не вертится исключительно вокруг литовских политиков, как бы нас в этом ни уверяли непрекращающиеся публикации с результатами очередных заказных опросов.



Из года в год даже лучшие из лучших отечественных баскетболистов не могут, если верить таким опросам, поспорить по популярности с карьерными политиками. В стране баскетбола! Вы это серьёзно?!



Стоит ли в связи с этим добавлять, что рейтинги популярности политиков (особенно без указания имени заказчика) очень даже могут быть одним из инструментов политической агитации и пропаганды?



Нашим нынешним читателям, понятное дело, сложновато будет проверить, что там накопают археологи в 3030 году, поэтому уже сейчас заверим, что «Обзор» и дальше будет самым активным образом освещать жизнь творческих людей и коллективов, которые принято называть самодеятельностью и любительским уровнем.



В редакции нашей газеты прекрасно понимают, что рассказы, скажем, из спален знаменитостей были бы для роста тиража гораздо выгоднее, чем повествование о самодеятельном хоре или выступлении школьного театра или ансамбля, но кто ещё расскажет о том, что происходит рядом с нами, если не мы?!



И «Обзор» по-прежнему открыт для любой конструктивной критики и предложений.



Предложений добрых и красивых, как и наступивший Новый год! Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Новый год Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1199 — статья прочитана 103 раза Комментарии