Секретное оружие бывшего СССР – «ракетный танк». Он появился как «оружие будущего»... 🔊 Воспроизвести танк "Объект 775"



У Советского союза было секретное оружие, о котором Запад узнал только после его распада в 1991 году, отмечается на портале. Речь идет об «объекте 775» – танке необычной конструкции, появившегося в 1964 году. Однако по ряду причин его разработку в конечном итоге пришлось прекратить.



Секретное оружие, о существовании которого никто не знал до развала СССР.



В Советском Союзе был создан очень малозаметный танк, размеры которого находились в минимальных пределах допустимого. Назывался он «объект 775». Сверху танк выглядел, как приплюснутая игрушка. Его разработкой серьезно занимались советские конструкторы. Что это была за машина?



О ней ничего не было известно до 1991 года, когда развалился Советский Союз. Это один из так называемых секретных «ракетных танков». Назван он так не потому, что обладал ракетным двигателем, а потому что был вооружен противотанковыми ракетами. Секретное оружие, о существовании которого никто не знал до развала СССР.В Советском Союзе был создан очень малозаметный танк, размеры которого находились в минимальных пределах допустимого. Назывался он «объект 775». Сверху танк выглядел, как приплюснутая игрушка. Его разработкой серьезно занимались советские конструкторы. Что это была за машина?О ней ничего не было известно до 1991 года, когда развалился Советский Союз. Это один из так называемых секретных «ракетных танков». Назван он так не потому, что обладал ракетным двигателем, а потому что был вооружен противотанковыми ракетами.



Ярым сторонником этой теории был тогдашний руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Он повсюду в вооруженных силах насаждал ракеты — в сухопутных войсках, в военном флоте и авиации. Конструкторов и ученых привлекало в этих проектах щедрое финансирование. Так в 1964 появился «объект 775» — танк необычной конструкции.



На нем было установлено нечто, похожее на орудийную башню. Но это была не пушка, а ракетная установка «Рубин» калибром 125 мм, которая стреляла ракетой «Бур» на расстояние до 4 км.



Конструкция танка была сложной. Он был очень тесным внутри. Экипаж состоял всего из 2 человек. Командир был одновременно и механиком-водителем. Его место находилось справа от пусковой установки. Сама установка была револьверного типа. Ее положение было фиксированным. Заряжающего не было. Во время стрельбы из зарядного устройства подавалось 7 ракет. Когда они заканчивались, танк снова заряжался очередной порцией боеприпасов с передней стороны.



Разработка танка столкнулась с непредвиденными трудностями. Пусковая установка «Рубин» была сложна в эксплуатации и страдала малой точностью. Танковые механизмы часто ломались. Из-за небольших размеров танк располагал слабой энергетической установкой и ненадежной коробкой передач. Кроме того, при испытаниях опытного образца обнаружилось, что обзорность из танка весьма неудовлетворительна. Встал вопрос об ошибочности концепции машины. В конце концов, ее разработку прекратили.



В 1964 году Никита Хрущев был снят со своего поста. Угасла и идея «ракетного танка». Тем не менее еще некоторое время она продолжала жить. На являвшийся тогда основным танком советских сухопутных войск Т-62 попробовали устанавливать ракетную установку IT-1 с двумя ракетами. Было выпущено около 200 экземпляров таких машин.



Для Запада «ракетный танк» долгое время оставался абсолютным секретом. О нем узнали только после развала СССР.



Сегодня «ракетный танк» представлен в экспозиции Музея танковой техники в подмосковной Кубинке. Здесь собраны многочисленные отечественные и иностранные образцы, как успешные, так и неудачные. «Объект 775» дожил до XXI века и сейчас выполняет новую миссию — он нас учит и развлекает.



Редакционная статья Yahoo News Japan, Япония, перевод Разработана эта машина была в рамках популярной в 1960-х годах теории о «всемогуществе ракетной техники». Тогда считалось, что ракеты в ближайшее время заменят артиллерию крупных калибров.Ярым сторонником этой теории был тогдашний руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Он повсюду в вооруженных силах насаждал ракеты — в сухопутных войсках, в военном флоте и авиации. Конструкторов и ученых привлекало в этих проектах щедрое финансирование. Так в 1964 появился «объект 775» — танк необычной конструкции.На нем было установлено нечто, похожее на орудийную башню. Но это была не пушка, а ракетная установка «Рубин» калибром 125 мм, которая стреляла ракетой «Бур» на расстояние до 4 км.Конструкция танка была сложной. Он был очень тесным внутри. Экипаж состоял всего из 2 человек. Командир был одновременно и механиком-водителем. Его место находилось справа от пусковой установки. Сама установка была револьверного типа. Ее положение было фиксированным. Заряжающего не было. Во время стрельбы из зарядного устройства подавалось 7 ракет. Когда они заканчивались, танк снова заряжался очередной порцией боеприпасов с передней стороны.Разработка танка столкнулась с непредвиденными трудностями. Пусковая установка «Рубин» была сложна в эксплуатации и страдала малой точностью. Танковые механизмы часто ломались. Из-за небольших размеров танк располагал слабой энергетической установкой и ненадежной коробкой передач. Кроме того, при испытаниях опытного образца обнаружилось, что обзорность из танка весьма неудовлетворительна. Встал вопрос об ошибочности концепции машины. В конце концов, ее разработку прекратили.В 1964 году Никита Хрущев был снят со своего поста. Угасла и идея «ракетного танка». Тем не менее еще некоторое время она продолжала жить. На являвшийся тогда основным танком советских сухопутных войск Т-62 попробовали устанавливать ракетную установку IT-1 с двумя ракетами. Было выпущено около 200 экземпляров таких машин.Для Запада «ракетный танк» долгое время оставался абсолютным секретом. О нем узнали только после развала СССР.Сегодня «ракетный танк» представлен в экспозиции Музея танковой техники в подмосковной Кубинке. Здесь собраны многочисленные отечественные и иностранные образцы, как успешные, так и неудачные. «Объект 775» дожил до XXI века и сейчас выполняет новую миссию — он нас учит и развлекает.Редакционная статья Yahoo News Japan, Япония, перевод ИНоСМИ inosmi.ru Категории: технологии, история Ключевые слова: СССР, танк, армия География: Россия — статья прочитана 75 раз Комментарии