Проект «Гитлер». Как Лондон и Вашингтон создали Третий рейх 🔊 Воспроизвести Генри Форд получил от Гитлера высший орден Третьего рейха. А американская General Motors владела одним из крупнейших германских автоконцернов –Opel, производившим армейские грузовики модели Blitz – «Молния»



Первый сундук с валютой Гитлер получил от главы концерна Shell



Но, несмотря на то что двое важнейших свидетелей навсегда замолчали, некоторым историкам всё же удалось раздобыть свидетельства англосаксонского спонсорства Гитлера и его приспешников. В частности, итальянец Гвидо Джакомо Препарата, посвятивший изучению связей нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона без малого два десятилетия, поимённо назвал тех, кто привёл «коричневых» к власти: «Кто финансировал нацистов с самого начала? Согласно смешной сказке, упорно насаждавшейся в обществе, на­цисты финансировали себя сами, собирая деньги на митингах». И далее Препарата убедительно доказывает: большая часть денежных средств нацистской партии имела ино­странное происхождение. Заокеанские финансовые кланы Морганов и Рокфеллеров через банк Chase National продвигали акции IG Farbenindustrie и ряда других германских химических заводов на Уолл-­стрит (позже детище Круппа перешло под контроль рокфеллеровской Standard Oil), а банк Диллона и Рида – Vereinigte Stahlwerke Альфреда Тиссена. «К 1933 году, когда с неопровержимой яснос­тью стало понятно, что компания AEG финансировала Гитлера, – писал Препарата, – 30% акций принадлежали её американскому партнёру – General Electric. Таким образом, полагает историк, «на протяжении 15 лет, с 1919 по 1933 год, англосаксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея намерение создать мракобесное движение, каковое можно бы­ло бы впоследствии использовать как пешку в большой геополи­тической интриге… Не Англия с Америкой создали гитлеризм, но именно они создали условия, в которых только и мог появиться этот феномен».



За что Генри Форда наградили высшим орденом Третьего рейха



Денежные потоки из США в Германию контролировал шеф американской разведки



Мнения



Николай СТАРИКОВ, историк, публицист:



– Если вы почитаете книги биографов Гитлера, то отметите про себя, что ни один из них не смог привести ни одной фактологической детали о спонсировании нацистов до 1932 года. В 1932 году, когда Гитлер попёр к власти, вернее, когда его потащили во власть за шкирку, желающих дать ему денег стало много. А кто финансировал национал-социалистов до этого, с 1919 по 1932 год? В 1922 году, когда в Германии начался поиск новых политических фигур, тащить во власть Гитлера никто не собирался – о нём вообще дальше Мюнхена почти не было слышно. Поэтому военный атташе США в Германии капитан Трумэн Смит поначалу встретился с другими людьми – с бывшим генералом Людендорфом, командовавшим немецкой армией в Первую мировую, с кронпринцем Рупрехтом. Они-то и рассказали американцу о новой «восходящей звезде». 20 ноября 1922 года капитан встретился с будущим фюрером в его убогой квартирке. Безвестный главарь маленькой местной партии говорил о своём намерении «ликвидировать большевизм», «сбросить кандалы Версаля», «установить диктатуру». Таким образом, Гитлер сам предложил себя в качестве «меча цивилизации» в борьбе с марксизмом. То есть с Россией. Гитлер показался янки настолько перспективным, что в тот же день к будущему фюреру был приставлен «смотрящий» от США – Эрнст Франц Зедгвик Ганфштенгль. Вот с этого самого момента и можно вести речь о том, как Гитлера взяли на содержание американцы. Финансирование шло из Швейцарии – оттуда же получал средства «на революцию» и Владимир Ульянов-Ленин.



Леонид ИВАШОВ, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем:



– Одной из причин того, что в США и Великобритании поддержали гитлеровский режим, стали выводы англосаксонских геополитиков Маккиндера и Мэхэна о смертельной опасности для интересов держав «морской цивилизации» создания германо-российского союза. В этом случае Лондону и Вашингтону пришлось бы позабыть о мировом господстве и лишиться ряда колоний. Раппальский договор 1922 года и последующее сближение Германии и СССР, особенно в военной и военно-промышленной сферах, усиливали возможность образования альянса против англосаксов. Так что Гитлер оставался едва ли не последней надеждой на разрушение формируемого союза Москвы и Берлина. Мне представляется, что Гитлер был явным ставленником англосаксонской элиты и мирового капитала. На чём основано это убеждение? Во-первых, Гитлер действовал вопреки выводам всех основателей немецкой геополитической классики и военной стратегии, которые считали главным противником Германии страны «морской цивилизации» и чтили завещание «железного канцлера» Бисмарка «никогда не воевать с Россией». Во-вторых, именно британские банки финансировали развитие оборонной промышленности гитлеровской Германии, а дипломатия Лондона поощряла движение Гитлера на восток.



Автор: Руслан Горевой для издания Тайну англосаксонской помощи Гитлеру на начальном этапе его партийной карьеры унесли с собой в могилу два человека – неприметный на первый взгляд швейцарский финансист Вильгельм Густлофф (не случайно же его имя фюрер посмертно присвоит самому большому круизному лайнеру Германии) и казначей НСДАП Франц Шварц. Густлоффа, убитого в 1936 году в швейцарском Давосе неким тщедушным студентом, Ялмар Шахт называл «бессменным посредником» между английскими и американскими корпорациями, с одной стороны, и нацистами – с другой (по некоторым данным, посредничал Густлофф с 1925 по 1929 год). Что же до обергруппенфюрера СС Шварца, то он умер не менее странно, чем Густлофф: 2 декабря 1947 года его должны были отпустить из фильтрационного лагеря в Регенсбурге, но на свободу генерал так и не вышел. Позавтракал, почувствовал себя плохо и через час-полтора умер – «из-за проблем с желудком», как отмечалось во врачебном заключении. Во-вторых, именно британские банки финансировали развитие оборонной промышленности гитлеровской Германии, а дипломатия Лондона поощряла движение Гитлера на восток.

Автор: Руслан Горевой для издания ВЕРСИЯ