Газовый сектор Литвы в 2020 году: строительство GIPL, снижение затрат на ТСПГ 🔊 Воспроизвести



Главным проектом 2020 года в газовом секторе Литвы будет старт строительства газопровода с Польшей (GIPL), говорят эксперты, к которым обратилось за комментарием агентство новостей BNS. Кроме того, важными будут и дальнейшая оптимизация затрат на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), повышение значения газа как топлива на этапе перехода к "зеленой" экономике.



Строительство газопровода с Польшей



Газопровод между Литвой и Польшей общей стоимостью 500 млн евро должен быть построен в течение двух лет. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас называет его одним из главных приоритетов энергетики Литвы в этом году.



"Что будет нового и качественно важного при проведении в жизнь стратегических проектов, то прежде всего я упомяну, что в 2020 году будет начато строительство газовой перемычки между Литвой и Польшей", – сказал BNS Ж. Вайчюнас. Главным проектом 2020 года в газовом секторе Литвы будет старт строительства газопровода с Польшей (GIPL), говорят эксперты, к которым обратилось за комментарием агентство новостей BNS. Кроме того, важными будут и дальнейшая оптимизация затрат на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), повышение значения газа как топлива на этапе перехода к "зеленой" экономике.Газопровод между Литвой и Польшей общей стоимостью 500 млн евро должен быть построен в течение двух лет. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас называет его одним из главных приоритетов энергетики Литвы в этом году."Что будет нового и качественно важного при проведении в жизнь стратегических проектов, то прежде всего я упомяну, что в 2020 году будет начато строительство газовой перемычки между Литвой и Польшей", – сказал BNS Ж. Вайчюнас. Бывший вице-министр энергетики Ромас Швядас считает, что перемычка GIPL должна стать одной из самых серьезных задач для литовской энергетики. Если иметь в виду, что в 2019 году было завершено строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, то это придаст технического потенциала газовому рынку.



"GIPL завершила бы наше подключение к системе континентальной Европы, позволило бы Литве мыслить куда шире в смысле газового рынка", – сказал BNS лектор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Р. Швядас.



Перераспределение и снижение затрат на ТСПГ



После того, как компания Klaipedos nafta получила у Северного инвестиционного банка (СИБ) 134,1 млн евро и с января затраты на содержание ТСПГ сократились на 39%, в этом году намечается подписать еще один договор ссуды (на сумму до 138,4 млн евро) с СИБ о выкупе плавучего газохранилища Independence или покупке другого такого судна-газохранилища.



В первом полугодии 2020 года начнется выяснение возможностей о покупке такого нового судна на рынке и выработка условий конкурса. Кроме того, будет предпринята попытка заново договориться с норвежским концерном Equinor об условиях долгосрочного договора.



"Я уже начал диалог по этому вопросу с правительством Норвегии, с норвежским министром. Мы будем искать пути снижения и оптимизации бремени этого контракта", – сказал Ж. Вайчюнас.



Продолжатся дискуссии о едином газовом рынке



С января действует единая зона газовых тарифов Финляндии, Эстонии и Латвии – подписанный в прошлом году операторами газопередающих систем трех стран обеспечивает импорт газа в эти страны по единому тарифу, без межгосударственных пошлин.



Литва все еще ведет переговоры с соседями об участии в этой зоне. Планируется, что если удастся договориться о ценообразовании, Литва подключится к единому рынку до 2022 года.



"Пока мы еще не достигли такого соглашения, что участие Литвы в этом едином газовом рынке могло бы быть возможным, чтобы литовские потребители больше выиграли от этого, чем потеряли", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.



Цены на газ не должны расти



Цены на импорт газа в последнее время были благоприятными, и есть вероятность, что такая ситуация сохранится, говорят собеседники BNS.



"Цена на импорт природного газа заметно снизилась за последние годы и в этом году (в 2019 году – BNS) у нас одна из самых низких цен на сырье или продукт за всю историю независимости Литвы", – сказала BNS председатель Государственного совета по регулированию энергетики Инга Жилене.



Ж. Вайчюнас говорит, что цена на газ на рынке в прошлом году не только стабилизировалась, но даже снижалась и, вполне вероятно, что она должна оставаться примерно такой же.



"Вероятно, колебания будут незначительными в смысле роста, но мы надеемся, что эти решения (...) относительно оптимизации составляющей ТСПГ, они тоже позволят даже амортизировать определенный рост цен в будущем", – сказал BNS министр. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газопровод, польша, строительство География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии