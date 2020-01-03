Эхо главных событий 2019 года 🔊 Воспроизвести







В конце прошлого года "Обзор" опубликовал результаты опроса, проведённого информационным агентством BNS.



По мнению литовских журналистов, опрошенных агентством BNS, самым важным событием в Литве в 2019 году стала победа Гитанаса Науседы на президентских выборах.



В пятёрку важнейших событий также вошли пожар в Алитусе, триумф литовцев на Венецианской бьеннале современного искусства, расследование коррупции судей и вынесение приговора по делу 13 Января.



"Победа Г.Науседы открывает новую страницу в литовской политике, но отсутствие опыта и поддержки в Сейме пока ещё тормозят президентские амбиции оказывать существенное влияние на внутреннюю политику в целях выполнения предвыборных обещаний по созданию "государства всеобщего благополучия", - подчеркнул главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис. По мнению литовских журналистов, опрошенных агентством BNS, самым важным событием в Литве в 2019 году стала победа Гитанаса Науседы на президентских выборах.В пятёрку важнейших событий также вошли пожар в Алитусе, триумф литовцев на Венецианской бьеннале современного искусства, расследование коррупции судей и вынесение приговора по делу 13 Января."Победа Г.Науседы открывает новую страницу в литовской политике, но отсутствие опыта и поддержки в Сейме пока ещё тормозят президентские амбиции оказывать существенное влияние на внутреннюю политику в целях выполнения предвыборных обещаний по созданию "государства всеобщего благополучия", - подчеркнул главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис.



По мнению литовских журналистов, самыми важными для мира были протесты в Гонконге, демонстрации против изменения климата, избрание Владимира Зеленского президентом Украины, изменения в британском правлении и импичмент президенту США Дональду Трампу.











В опросах участвовали 30 журналистов из Литовского национального радио и телевидения, телеканалов TV3, LNK и Info TV, новостных порталов delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, lrt.lt, Kas vyksta Kaune (Что происходит в Каунасе), радиостанций Ziniu radijas и Znad Wilii, газет Lietuvos Rytas, Verslo zinios, Taurages kurjeris, журнала IQ, агентства новостей BNS и международных СМИ.



Нехорошей традицией стало то, что организаторов подобных итоговых опросов почему-то совершенно не интересует мнение изданий, работающих в Литве на языках национальных меньшинств.



В результате и складывается именно такая картина.



Президентские выборы к пятерке важнейших событий отнесли 24 журналиста, длившийся неделю пожар на Алитусском заводе по переработке шин - 15, вручение приза "Золотой лев" на Венецианской бьеннале современного искусства и дело о взяточничестве судей - по 13 участников опроса, ещё 10 - вынесение вердикта по делу 13 Января.







Новый хозяин Президентского дворца



Независимый кандидат на пост президента экономист Г.Науседа праздновал победу на президентских выборах в мае - он во всех 60 муниципалитетах Литвы одержал победу над Ингридой Шимоните, которой поддержку оказывали консерваторы.



Политический аналитик издания Verslo zinios Стасис Гудавичюс говорит, что смена президента ведёт к изменению политического фона страны и отношений между институтами.



"У нас сейчас более умеренный президент, чем-то похожий на Валдаса Адамкуса во время его второго срока. Это означает, среди прочего, что президентский институт, как часть парламентского государства, перешёл на второй политический уровень", - отметил обозреватель.



"Смена президента и изменение центра власти имеют важные последствия для внутренней политики, несмотря на конституционно ограниченную власть президента", - отмечает журналист Ziniu radijas Ауримас Переднис.











Журналист ЛРТ Викинтас Пугачяускас говорит, что победа Науседы и нынешние споры по поводу увековечения памяти Й.Норейки показывают, что внутри страны "обостряется соответствующая западным тенденциям новая главная ось политического конфликта между либерализмом и консерватизмом".



Опрошенные агентством BNS почему-то не стали касаться ведущихся не только в Литве разговоров о том, что Г.Науседа в своей международной риторике становится всё больше похожим на свою предшественницу, хотя перед выборами он как раз заявлял, что уж в риторике он уйдёт от наследия Грибаускайте и консерваторов.



Приведённый выше текст, надо полагать, будет любопытно смотреться на фоне взгляда фотожурналиста "Обзора" Аркадия БАБАХИНА, предложившего свой взгляд на главные события года ушедшего.



Стоит подчеркнуть, что иллюстрации расположены не по степени важности, а по хронологической, как правило, последовательности.



Открывает галерею - выставка Adventur.



Далее пятёрка важнейших событий в Литве включает в себя "обмен шпионами" между Литвой, Россией и Норвегией, дискуссии относительно мемориальной доски Йонаса Норейки, перезахоронение останков участников восстания 1863–1864 годов, выборы в муниципальные советы и узаконивание индивидуальной конституционной жалобы.По мнению литовских журналистов, самыми важными для мира были протесты в Гонконге, демонстрации против изменения климата, избрание Владимира Зеленского президентом Украины, изменения в британском правлении и импичмент президенту США Дональду Трампу.В опросах участвовали 30 журналистов из Литовского национального радио и телевидения, телеканалов TV3, LNK и Info TV, новостных порталов delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, lrt.lt, Kas vyksta Kaune (Что происходит в Каунасе), радиостанций Ziniu radijas и Znad Wilii, газет Lietuvos Rytas, Verslo zinios, Taurages kurjeris, журнала IQ, агентства новостей BNS и международных СМИ.Нехорошей традицией стало то, что организаторов подобных итоговых опросов почему-то совершенно не интересует мнение изданий, работающих в Литве на языках национальных меньшинств.В результате и складывается именно такая картина.Президентские выборы к пятерке важнейших событий отнесли 24 журналиста, длившийся неделю пожар на Алитусском заводе по переработке шин - 15, вручение приза "Золотой лев" на Венецианской бьеннале современного искусства и дело о взяточничестве судей - по 13 участников опроса, ещё 10 - вынесение вердикта по делу 13 Января.Независимый кандидат на пост президента экономист Г.Науседа праздновал победу на президентских выборах в мае - он во всех 60 муниципалитетах Литвы одержал победу над Ингридой Шимоните, которой поддержку оказывали консерваторы.Политический аналитик издания Verslo zinios Стасис Гудавичюс говорит, что смена президента ведёт к изменению политического фона страны и отношений между институтами."У нас сейчас более умеренный президент, чем-то похожий на Валдаса Адамкуса во время его второго срока. Это означает, среди прочего, что президентский институт, как часть парламентского государства, перешёл на второй политический уровень", - отметил обозреватель."Смена президента и изменение центра власти имеют важные последствия для внутренней политики, несмотря на конституционно ограниченную власть президента", - отмечает журналист Ziniu radijas Ауримас Переднис.Журналист ЛРТ Викинтас Пугачяускас говорит, что победа Науседы и нынешние споры по поводу увековечения памяти Й.Норейки показывают, что внутри страны "обостряется соответствующая западным тенденциям новая главная ось политического конфликта между либерализмом и консерватизмом".Опрошенные агентством BNS почему-то не стали касаться ведущихся не только в Литве разговоров о том, что Г.Науседа в своей международной риторике становится всё больше похожим на свою предшественницу, хотя перед выборами он как раз заявлял, что уж в риторике он уйдёт от наследия Грибаускайте и консерваторов.Приведённый выше текст, надо полагать, будет любопытно смотреться на фоне взгляда фотожурналиста "Обзора" Аркадия БАБАХИНА, предложившего свой взгляд на главные события года ушедшего.Стоит подчеркнуть, что иллюстрации расположены не по степени важности, а по хронологической, как правило, последовательности.Открывает галерею - выставка Adventur. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: опрос, BNS — статья прочитана 188 раз Комментарии