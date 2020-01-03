Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию 🔊 Воспроизвести Карлес Пучдемон © AP Photo/Olivier Matthys



Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил



Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата. Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил ТАСС со ссылуой на телеканал RTBF.Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата. Позднее информацию о прекращении дела подтвердил в Twitter сам Пучдемон.



"Бельгийская юстиция признала [наш Пучдемона и члена его правительства Антони Комина] иммунитет и приняла решение прекратить рассмотрение дела о выполнении [выданного Испанией] ордера на наш арест и о последующей экстрадиции, - написал он. - Однако теперь мы ждем освобождения [из тюрьмы в Испании бывшего замглавы правительства Каталонии Ориола] Жункераса, который пользуется такой же неприкосновенностью, как и мы. Испания должна последовать примеру Бельгии и соблюдать закон".



Референдум и суды



1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона, а организаторы референдума были обвинены в госизмене и организации мятежа. Пучдемон и Комин бежали в Бельгию, Жункерас был арестован в Испании.



В мае 2019 года на общеевропейских выборах в Европарламент они получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы". Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель, поскольку Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев.



19 декабря Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил наличие у Жункераса депутатской неприкосновенности, что стало прецедентом для трактовки аналогичных случаев Пучдемона и Комина. ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Барселона, референдум, Каталония, Пучдемон — статья прочитана 194 раза Комментарии