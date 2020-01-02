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При пожаре в немецком зоопарке погибли десятки животных

Пожар в зоопарке Крефельда


В зоопарке немецкого Крефельда произошел пожар, погибли более 30 животных. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за запуска китайского фонарика. Возможные виновники добровольно пришли в полицию, сообщает DW.

Более 30 животных, включая несколько редких видов обезьян, погибли в ночь на среду, 1 января, в результате пожара в зоопарке Крефельда на западе Германии. Возгорание произошло сразу после полуночи. В результате погибли минимум пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. "Это самый тяжелый день в истории зоопарка Крефельда", - сказал его директор Вольфганг Дрессен (Wolfgang Dreßen).
Как сообщил на специально созванной пресс-конференции следователь местной полиции Герд Хоппманн (Gerd Hoppmann), причиной мог послужить запущенный в небо китайский фонарик, который попал на крышу обезьянника. С 2009 в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия такие фонари запускать запрещено - они огнеопасны и могут пролетать до нескольких километров. Однако очевидцы рассказали полиции, что видели, как такие фонарики запускали поблизости от зоопарка.

Возможные виновники добровольно пришли в полицию

Следствие обратилось к вероятным виновникам пожара с призывом самим явиться в полицию. И уже спустя некоторое время к полицейским обратились сразу несколько человек. У них взяли показания, которые теперь полиция будет проверять, сообщил следователь.

Зоопарк в Крефельде ежегодно посещают свыше 400 тыс. человек. Там содержатся около 1 тыс. животных и почти 200 различных их видов. Обезьянник площадью 1975 квадратных метров работает с 1975 года.

Один из крупнейших пожаров на территории зоопарка в Германии произошел в ноябре 2010 года в Карлсруэ. Тогда погибли 26 животных, в том числе альпаки, карликовые козы и пони.
dw.com
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, животные, пожар, зоопарк
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добавлена сегодня, 2 января, 14:05

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