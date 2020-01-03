В Каунасе начались проверки турецких строителей 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В связи с тем, что в Каунасе бастуют турецкие строители, на четверг запланирована встреча между компанией по найму Kayi Construction и руководством муниципалитета, а сотрудники Государственной инспекции труда начали проверку литовского филиала.



"Сегодня мы вызвали руководителей и представителей компании для серьёзного разговора, они должны прибыть во второй половине дня. Насколько это в наших силах, мы будем призывать и настаивать, чтобы они как можно скорее решили эти проблемы - рассчитались с рабочими, возобновилиь работу и продолжали выполнять контракт", - сказал Тадас Метелёнис, заместитель директора администрации муниципалитета.



Советник по связям с общественностью Государственной инспекции труда Юргита Кажукаускайте-Сарницкене сообщила BNS, что в четверг инспекция приступила к проверке литовского филиала Kayi Construction. В связи с тем, что в Каунасе бастуют турецкие строители, на четверг запланирована встреча между компанией по найму Kayi Construction и руководством муниципалитета, а сотрудники Государственной инспекции труда начали проверку литовского филиала."Сегодня мы вызвали руководителей и представителей компании для серьёзного разговора, они должны прибыть во второй половине дня. Насколько это в наших силах, мы будем призывать и настаивать, чтобы они как можно скорее решили эти проблемы - рассчитались с рабочими, возобновилиь работу и продолжали выполнять контракт", - сказал Тадас Метелёнис, заместитель директора администрации муниципалитета.Советник по связям с общественностью Государственной инспекции труда Юргита Кажукаускайте-Сарницкене сообщила BNS, что в четверг инспекция приступила к проверке литовского филиала Kayi Construction. По её словам, документы компании проверяются.



Турецкие строители в Каунасе ведут работы по реконструкции стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса. По словам Метелёниса, если забастовка затянется, подрядчик может быть оштрафован.



Муниципалитет не исключает варианта расторжения контракта с турецкой компанией в качестве крайней меры. Однако Метелёнис отмечает, что это удлинит процесс, поскольку придётся проводить новый конкурс на подряд, поэтому надеется, что все проблемы будут решены.



Не получившие зарплаты турки с понедельника продолжают голодовку и забастовку, требуя расчёта с ними. Профсоюз 1 мая ранее объявил, что забастовку проводят 53 рабочих.



По данным профсоюза, компания каждому рабочему задолжала от 7 до 12 тыс. евро.



Александрас Беганскас, глава филиала турецкой компании в Литве, сказал BNS, что турецкие рабочие в Литве работают по двум контрактам: в Литве и в Турции. В соответствии с заключёнными в Литве договорами с ними планируется с ними рассчитаться в ближайшее время, но самые большие долги у компании в Турции.



"Эти деньги уже готовы, и мы предложили все суммы, которые у нас им причитаются. Существует проблема с материнской компанией, которая находится в Турции", - сказал Беганскасо.



Насколько ему известно, задержки в оплате работы турецкой компанией возникли из-за того, что с ней не рассчитываются другие заказчики, а со строителями они намерены договориться о выплате части их турецкого долга и о подписании мирового соглашения, по которому всё в конечном итоге будет урегулировано через полгода.



Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию этого стадиона с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года.



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По литовским договорам с турецкими строителями, занятыми на реконструкции Каунасского стадиона, расчет произведен, поэтому оснований для протестов у них нет, говорит встретившийся в четверг с руководством Каунаса адвокат компании Kayi Construction Гинтарас Черняускас.



"По литовским трудовым договорам компания Kayi полностью рассчиталась с этими работниками, и работники не могут предъявлять претензии", – сказал он BNS.



Глава филиала компании Александрас Беганскас немного раньше в четверг подтвердил, что проблемы возникли из-за заключенных с рабочими в Турции трудовых договоров, расчет по которым с ними запаздывает.



"Эти деньги уже готовы, и мы предложили все суммы, которые у нас им причитаются. Существует проблема с материнской компанией, которая находится в Турции", - сказал Беганскас.



Г. Черняускас говорит, что эти проблемы туркам следует решать по возвращении на родину.



"Если это на самом деле правда, то им следует решать эти вопросы в Турции, а не в Литве", – сказал он.



По словам адвоката, для переговоров с бастующими рабочими в Литву приезжает руководство Kayi из Турции, и тем не менее он подчеркнул, что работы на стадионе продолжаются и на них этот конфликт не скажется.



"Эти протесты никак не помешают работам по строительству стадиона", – сказал адвокат.



По информации А. Беганскаса, опоздания с расчетом в Турции связаны с тем, что с компанией своевременно не рассчитались за работы другие заказчики, а со строителями попытаются договориться о том, чтобы им была выплачена часть образовавшегося в Турции долга, и постараются подписать договор мировой, по которому окончательный расчет будет произведен в течение полугода.



В четверг проверку филиала Kayi Construction в Литве начала Государственная инспекция по труду.



Как сказала BNS Советник по связям с общественностью Государственной инспекции по труду Юргита Кажукаускайте-Сарницкене, проверяются документы компании.



Работающие на строительстве стадиона турецкие рабочие начали протестовать в конце декабря, а в последний день года они начали голодовку напротив Каунасского городского самоуправления.



Профсоюз 1-го мая некоторое время назад сообщил, что бастуют 53 рабочих, которые не получают зарплату.



По данным профсоюза, компания задолжала каждому рабочему от 7 до 12 тыс. евро.



Руководство Каунасского самоуправления, которое в связи с создавшейся ситуацией пригласило представителей Kayi Construction на встречу, утверждает, что призывает ускорить решение проблемы, и подчеркивает, что если из-за протестов работы по реконструкции стадиона будут опаздывать, то будет рассмотрена возможность назначить штрафы, не исключается и крайняя мера – расторжение договора с турецкой компанией.



Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: строительство, стадион, голодовка, забастовка, турки География: Литва, Каунас — статья прочитана 206 раз Комментарии