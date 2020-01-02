|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба
Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване, об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает RT.
«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.
Ещё пять военных чиновников, которые находились в вертолёте, остались в живых.
Как пишет «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина аварии выясняется.
Ранее СМИ сообщили, что пропала связь с вертолётом Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Тайвань, погибшие, Генштаб
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|