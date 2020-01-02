В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване, об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает



«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.



Ещё пять военных чиновников, которые находились в вертолёте, остались в живых.



Как пишет «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина аварии выясняется.



Ранее СМИ сообщили, что пропала связь с вертолётом Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники. Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване, об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает RT «Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.Ещё пять военных чиновников, которые находились в вертолёте, остались в живых.Как пишет «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина аварии выясняется.Ранее СМИ сообщили, что пропала связь с вертолётом Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Тайвань, погибшие, Генштаб — статья прочитана 141 раз Комментарии