Число истребителей Балтийской воздушной полиции в Литве снова уменьшится до восьми 🔊 Воспроизвести



По мере смены ротации число дежурящих в миссии воздушной полиции НАТО в небе стран Балтии союзных истребителей в Литве и Эстонии снова сократилось до восьми.



По четыре бельгийских и польских истребителя с четверга начали своё четырёхмесячное дежурство.



С апреля по сентябрь 2019 года в странах Балтии дежурили 13 истребителей, а с сентября по январь 2020 года - 12 самолётов.



НАТО утверждает, что эти увеличенные ротации были вызваны так называемыми гарантиями Альянса, инициированными после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.



"Такое развёртывание демонстрирует коллективную готовность НАТО сдерживать любую потенциальную угрозу и защищать целостность воздушного пространства союзников. Союзники также извлекают выгоду из возможности тренироваться с Балтийскими ВВС и другими дислоцированными там подразделениями союзников, такими как батальоны сил авангарда", - заявил BNS представитель НАТО, комментировавший ситуацию на условиях анонимности. По мере смены ротации число дежурящих в миссии воздушной полиции НАТО в небе стран Балтии союзных истребителей в Литве и Эстонии снова сократилось до восьми.По четыре бельгийских и польских истребителя с четверга начали своё четырёхмесячное дежурство.С апреля по сентябрь 2019 года в странах Балтии дежурили 13 истребителей, а с сентября по январь 2020 года - 12 самолётов.НАТО утверждает, что эти увеличенные ротации были вызваны так называемыми гарантиями Альянса, инициированными после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году."Такое развёртывание демонстрирует коллективную готовность НАТО сдерживать любую потенциальную угрозу и защищать целостность воздушного пространства союзников. Союзники также извлекают выгоду из возможности тренироваться с Балтийскими ВВС и другими дислоцированными там подразделениями союзников, такими как батальоны сил авангарда", - заявил BNS представитель НАТО, комментировавший ситуацию на условиях анонимности. "Как обычно, предстоящая ротация воздушной полиции стран Балтии снова будет состоять из двух подразделений. Их истребители будут по-прежнему готовы защищать воздушное пространство Балтики 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - отметил он.



Министерство обороны Литвы не даёт комментариев на тему, почему контингент воздушной полиции сократился.



"Вопрос контингентов, участвующих в воздушной миссии НАТО в странах Балтии, и решения принимает NATO SHAPE - Главная ставка НАТО. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что военно-воздушная миссия НАТО в странах Балтии остаётся усиленной - её с авиационной базы ВВС Эстонии в Амаре осуществляют польские ВВС", - сказала BNS пресс-секретарь министерства Аста Галдикайте.



Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется в не имеющих истребителей странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в Альянс.



Находящиеся в Литве истребители союзников дежурят на авиационной базе в Шяуляй.



До весны 2014 года в странах Балтии дежурил контингент, сформированный из четырёх истребителей. После аннексии Крыма миссия была усилена. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Зокняй, патрулирование География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии