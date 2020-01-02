Суд приостановил процесс делистинга акций ESO 🔊 Воспроизвести



Суд приостановил процесс делистинга (исключения фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка) после судебного иска, поданного миноритарными акционерами Energijos skirstymo operatorius (ESO), дочернего предприятия государственной группы Ignitis.



Решение Вильнюсского участкого суда о мерах временной защиты было обнародовано 31 декабря, передает ESO через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Акционеры в своём заявлении просили суд признать недействительными решения собрания акционеров ESO 4 декабря об одобрении делистинга акций предприятия.



"При подготовке к процессу делистинга мы предусмотрели возможность таких действий. В настоящее время мы анализируем представленные акционерами в суд аргументы и принимаем решение о дальнейших шагах. Пока мы этого не сделаем, будем воздерживаться от дальнейших комментариев", - говорится в комментарии ESO для BNS.



Ignitis grupe в начале ноября объявила о планах по делистингу дочерних предприятий ESO и Ignitis gamyba.



Ignitis grupe владеет 94,79% акций ESO и 96,82% Ignitis gamyba. Акции обоих предприятий котируются в Основном списке биржи.



100% акций Ignitis grupe принадлежат государству. Суд приостановил процесс делистинга (исключения фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка) после судебного иска, поданного миноритарными акционерами Energijos skirstymo operatorius (ESO), дочернего предприятия государственной группы Ignitis.Решение Вильнюсского участкого суда о мерах временной защиты было обнародовано 31 декабря, передает ESO через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.Акционеры в своём заявлении просили суд признать недействительными решения собрания акционеров ESO 4 декабря об одобрении делистинга акций предприятия."При подготовке к процессу делистинга мы предусмотрели возможность таких действий. В настоящее время мы анализируем представленные акционерами в суд аргументы и принимаем решение о дальнейших шагах. Пока мы этого не сделаем, будем воздерживаться от дальнейших комментариев", - говорится в комментарии ESO для BNS.Ignitis grupe в начале ноября объявила о планах по делистингу дочерних предприятий ESO и Ignitis gamyba.Ignitis grupe владеет 94,79% акций ESO и 96,82% Ignitis gamyba. Акции обоих предприятий котируются в Основном списке биржи.100% акций Ignitis grupe принадлежат государству. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: минфин, инвестиции, капитал, Ignitis grupe География: Литва — статья прочитана 56 раз Комментарии