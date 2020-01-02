Ignitis приступает к поставкам газа в Финляндию 🔊 Воспроизвести



Принадлежащее литовской Ignitis grupe предприятие электро,- газоснабжения Ignitis стало одним из первых игроков на открывшемся с января газовом рынке Финляндии.



Ignitis, начавшее с 1 января функционировать через межблочный соединитель Balticconector, произвело отгрузку первых объёмов газа финским потребителям. Предприятие имеет контракты с некоторыми крупнейшими бизнес-клиентами страны.



Член правления Ignitis Гарольдас Науседаутверждает, что газ Финляндии теперь может стоить на одну пятую дешевле, чем раньше.



"Цены на газ, предлагаемые Ignitis, связаны с ценовыми индексами европейских бирж газа, а их цены определяются рыночными законами. Ignitis также предложит индивидуальные решения для поставок газа крупнейшим потребителям газа в Финляндии", - отметил Науседа. Принадлежащее литовской Ignitis grupe предприятие электро,- газоснабжения Ignitis стало одним из первых игроков на открывшемся с января газовом рынке Финляндии.Ignitis, начавшее с 1 января функционировать через межблочный соединитель Balticconector, произвело отгрузку первых объёмов газа финским потребителям. Предприятие имеет контракты с некоторыми крупнейшими бизнес-клиентами страны.Член правления Ignitis Гарольдас Науседаутверждает, что газ Финляндии теперь может стоить на одну пятую дешевле, чем раньше."Цены на газ, предлагаемые Ignitis, связаны с ценовыми индексами европейских бирж газа, а их цены определяются рыночными законами. Ignitis также предложит индивидуальные решения для поставок газа крупнейшим потребителям газа в Финляндии", - отметил Науседа. Как сообщает Ignitis, 150-километровый трубопровод Balticconector в Балтийском море соединяет газопроводы Финляндии и стран Балтии, и либерализирует газовый рынок Финляндии. До этого газ в Финляндию поступал только из России.



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За одиннадцать месяцев 2019 года государственная энергетическая группа Ignitis grupe получила 1,464 млрд евро дохода, что на 29,7% больше результата 2018-го прошлым годом в январе-ноябре (1,129 млрд евро), сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (скорректированная EBITDA) за январь-ноябрь составила 244,7 млн евро. Это на 20,2% больше, чем за такой же период 2018-года (203,6 млн евро).



"Как и в предыдущие месяцы года, доходы группы значительно выросли за счёт увеличения оптового оборота Ignitis Polska, польского филиала Ignitis", - говорится в сообщении компании.



100% акций Ignitis grupe принадлежат государству. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газ, цена, поставки География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии