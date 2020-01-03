Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России /дополнено/ 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Евгений Ашихмин Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии. Архивное фото



Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте законодательного органа, сообщает



Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница". По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу". Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте законодательного органа, сообщает РИА Новости Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница". По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу". "Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", — заявил спикер.



Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил о том, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.



По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.



Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин утверждает, что договор продолжает действовать. Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.



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Политики и эксперты прокомментировали слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года. Как считают российские парламентарии, подобные высказывания — это необдуманный шаг, который может навредить двусторонним отношениям. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.



Неприемлемо и некорректно



Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова эстонского политика неприемлемыми и некорректными. Парламентарий написал в твиттере, что высказывание Пыллуааса не способствует подписанию нового договора о государственных границах и отбрасывает Россию и Эстонию "на 15 лет назад".



В свою очередь, коллега Слуцкого Антон Морозов обратил внимание на то, что Тартуский договор — это исторический документ, который не имеет юридической силы. Уже после его заключения во время Второй мировой войны СССР освободил Эстонию от фашистской оккупации, после чего она стала частью Советского Союза, подчеркнул он.



"Те земли, на которые Эстония претендует, стали неотъемлемой частью России", — цитирует его РБК.



Морозов добавил, что при желании эстонских властей соблюдать статус-кво соответствующий вопрос могут вынести на обсуждение в Организации Объединенных Наций.



"Но я думаю, решением соответствующего уполномоченного органа этот договор будет изъят из реестра действующих. Думаю, это просто техническая ошибка какая-то", — сказал он.



Необдуманный шаг



Комментируя заявление Пыллуааса, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заметил, что нынешняя российско-эстонская граница признана международным сообществом и отражена на картах.



По его мнению, в подобных вопросах желание просто поменять границы неприемлемо и довольно опасно. В комментарии "Известиям" Бальбек напомнил, что после распада СССР Эстония не предъявляла никаких территориальных претензий. Идеи Пыллуааса он назвал необдуманным шагом.



Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия "не принимала и не будет принимать" действия Таллина, направленные на искажение истории и аннексию территорий.



"Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии (по части) притеснения русскоязычного населения", — цитирует его РБК.



Эстония сама признала границу



Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, слова Пыллуааса свидетельствуют о значительной внутриполитической борьбе в стране.



Он пояснил, что Эстония — единственная из стран Евросоюза и НАТО, у которой нет так называемых пограндоговоров, фиксирующих морские и сухопутные границы. К вопросу подписания такого соглашения с Россией эстонские политики относятся неоднозначно, добавил он.



"История тянется с 2005 года. Договор прошел первую ратификацию, должен пройти вторую, у нас он проходил, но, когда Эстония поставила вопрос, вписала в преамбулу Тартуский договор, мы аннулировали", — заявил Оленченко RT.



Эксперт отметил, что отсутствие такого соглашения с Россией сдерживает приграничное экономическое сотрудничество между странами.



Собеcедник телеканала добавил, что некоторые политики в Эстонии являются сторонниками конфронтации с Москвой и убеждены, что Эстония должна быть форпостом НАТО и Европы в диалоге с Россией.



Военный историк Юрий Кнутов, в свою очередь, напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу с Россией. Поэтому с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре.



По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Москва признала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.



"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", — заявил историк в беседе с РЕН ТВ. РИА Новости Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: территории, граница, договор, претензии География: Эстония — статья прочитана 271 раз Комментарии